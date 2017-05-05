Центробанк снизил ключевую ставку на 0,5% до 9,25% годовых

Центральный банк России на заседании в пятницу принял решение снизить ключевую ставку с 9,75% до 9,25%, сообщает ЕНВ со ссылкой на сайт регулятора.

"Совет директоров Банка России 28 апреля 2017 года принял решение снизить ключевую ставку до 9,25% годовых. Совет директоров отмечает приближение инфляции к целевому уровню и продолжающееся снижение инфляционных ожиданий, а также восстановление экономической активности. Вместе с тем инфляционные риски сохраняются. В условиях умеренно жесткой денежно-кредитной политики целевой уровень инфляции 4% будет достигнут до конца 2017 года и будет поддерживаться вблизи указанного уровня в 2018-2019 годах",- говорится в пресс-релизе.

В то же время, отмечают в ЦБ РФ, к инфляционным рискам относится волатильность мировых рынков, в том числе на фоне переговоров о сокращении уровня добычи нефти.

"Принимая решение о ключевой ставке в дальнейшем, Банк России будет оценивать соотношение вероятностей реализации базового сценария (снижение цен на нефть до $40 за баррель) и сценария с ростом цен на нефть, а также дальнейшую динамику инфляции и развитие экономики относительно прогноза. При этом оценка Банком России возможного общего масштаба снижения ключевой ставки до конца 2017 года не изменилась", - отмечает регулятор.

Предыдущее снижение ключевой ставки произошло на прошлом заседании в марте 2017 года. Тогда она была уменьшена на 0,25 процентных пункта: с 10 до 9,75.

В 2016 году Банк России дважды понижал ключевую ставку — в июне и сентябре — и пять раз в 2015 году после повышения до 17 процентов из-за резкого ослабления рубля.