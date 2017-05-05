Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Политика

28 апреля 2017, 15:00
Исследование: Отношение жителей Дальнего Востока к деятельности Дмитрия Медведева

Исследование: Отношение жителей Дальнего Востока к деятельности Дмитрия Медведева

Около четверти жителей Дальнего Востока поддерживают деятельность действующего председателя правительства

Центр социальных инноваций "Чёрный куб" продолжил исследование отношения жителей дальневосточного региона России к работе действующего правительства. очередной темой в социологической повестке центра стало выявление рейтинга одобрения в дальневосточном федеральном округе деятельности Дмитрия Медведева на посту премьер-министра, сообщает ЕНВ.

Ранее ЦСИ "Чёрный куб" завершил социологический срез отношения жителей дальневосточных субъектов к эффективности деятельности российского правительства по развитию Дальнего Востока России. Отметим, что рейтинги премьера оказались аналогичными – в регионе его деятельность на данный момент поддерживают не более четверти дальневосточников (около 24,7%).

Кроме того, девятая часть опрошенных (приблизительно 11,1%) относится к деятельности премьер-министра Российской Федерации Дмитрия. Медведева нейтрально. Антирейтинг премьера и председателя правящей партии страны, согласно опросам, проведенным среди 10 тысяч дальневосточников, составил более 64 процентов.

Политолог, директор Центра социальных инноваций "Чёрный куб" Юрий Коломейцев уверен, что столь низкий уровень поддержки одного из руководителей страны в канун президентских выборов не противоречит логике Кремля.

"О президентских амбициях Дмитрия Медведева в экспертном сообществе известно всем. Поэтому в администрации президента все последние годы играли на понижение его рейтинга. Как результат, в отдаленных уголках страны рейтинг премьера крайне низок. Стоит отметить, что и рейтинг главы государства в некоторых районах ДФО снизился, но все равно поддержка президента среди населения в разы выше, чем у Дмитрия Медведева", — подчеркнул Юрий Коломейцев.

Как отмечает эксперт, рейтинг Медведева понижался не только Кремлем, но и различными политическими силами, которые, в свою очередь, логичным образом, хотели воспользоваться высоким одобрением деятельности президента россиянами – это стало одним из главных трендов, прошедших в России парламентских выборов 2016 года, – напоминает он. Главным фактором падения рейтинга Медведева является то, что его правительство не смогло донести до широких масс населения цели своей политики, принятые ими решения не нашли большой поддержки. Правительство не посчитало важным объяснить населению смысл, а главное – цель своих реформ.

"Конечной целью данного "понижения" является устранение конкурентов внутри правящих кругов. На фоне этого, "Единая Россия" в настоящий момент переживает серьезные внутрипартийные катаклизмы: сами "единороссы" в регионах выходили на митинги против Медведева. В добавок к этому, его однопартийцы "поливают грязью" друг друга на муниципальных и региональных праймериз и за их пределами", — заключил руководитель политологического центра.

Метки: исследование, Медведев, правительство, Черный куб

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Юрий Трутнев встретился с главой китайской компании Metropoly Holdings Кенг Лам АнгомЮрий Трутнев встретился с главой китайской компании Metropoly Holdings Кенг Лам Ангом
вчера, 21:30
Обсуждались проекты, планируемые к реализации на Дальнем Востоке с привлечением иностранных инвестиций
Россия и Китай выступили за отказ от учений США вблизи КНДРРоссия и Китай выступили за отказ от учений США вблизи КНДР
29 апреля 2017, 21:40
Накануне прошло открытое заседание СБ ООН по КНДР
Владимир Миклушевский выступил с отчётом перед Законодательным СобраниемВладимир Миклушевский выступил с отчётом перед Законодательным Собранием
29 апреля 2017, 09:00
Губернатор края фактически подвел итоги своего пятилетнего пребывания на посту

Последние новости

Во Франции состоялись дебаты Марин Ле Пен и Эммануэля Макрона перед вторым туром выборов президентаВо Франции состоялись дебаты Марин Ле Пен и Эммануэля Макрона перед вторым туром выборов президента
сегодня, 14:30
Два кандидата в президенты Франции, Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен, столкнулись в дебатах перед голосованием в воскресенье
Генпрокуратура завершила проверку законности приобретения двух самолетов "Почтой России"Генпрокуратура завершила проверку законности приобретения двух самолетов "Почтой России"
сегодня, 14:20
В самом почтовом операторе отмечают, что закупка была проведена в полном соответствии с федеральным законодательством
США намерены взять под контроль порты ПриморьяСША намерены взять под контроль порты Приморья
сегодня, 12:40
Штаты предписывают вести отчетность на предмет соблюдения или несоблюдения портами КНР, Ирана, Сирии и России условий санкций в отношении КНДР

От первого лица

Инга Клокова: Мы выдадим столько кредитов на посевную, сколько будет нужно региону
20.04.2017 14:00
Инга Клокова: Мы выдадим столько кредитов на посевную, сколько будет нужно региону
13.04.2017 15:40
Александр Ивашкин: Вместо инвестиционной среды создали "инвестиционный понедельник"
03.04.2017 12:40
Владимир Закурко: Посмотрите, что берете, чтобы не получить гектар с "наследством"

Самые популярные

Горячие обсуждения

24.04.2017 19:30
KFC выходит на Дальний Восток 1
25.04.2017 15:30
Северная Корея провела крупнейшие артиллерийские учения 1
27.04.2017 14:10
Путешествия в Северную Корею из Приморья находятся на грани срыва 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+