Главы России и Японии обсудили сотрудничество на Дальнем Востоке

В Москве прошли переговоры Президента России Владимира Путина и Премьер-министра Японии Синдзо Абэ. В ходе переговоров заключены соглашения по развитию двустороннего сотрудничества на российском Дальнем Востоке, сообщает ЕНВ.

Россия и Япония достигли договорённости о запуске авиарейсов на южные Курильские острова для бывших жителей этих территорий.

По словам Синдзо Абэ, впервые в истории обе страны пришли к единому мнению о целесообразности осуществления посещений могил родственников бывшими жителями островов.

"Для изучения конкретных возможностей взаимодействия этим летом будет организована поездка на Южные Курилы группы японских чиновников и бизнесменов. Кроме того, Россия обеспечит прямой авиаперелёт для доставки бывших японских жителей островов с целью посещения могил их предков", - отметил президент России.

Синдзо Абэ выразил надежду, что уже в июне состоится первый авиарейс, который выполнит на Кунашир и Итуруп перелёт, связанный с этой целью.

Так же Российская сторона готова оказать помощь Японии в восстановлении АЭС "Фукусима". Российский лидер отметил, что при восстановлении атомной станции Россия располагает современными технологиями по очистке загрязнённого грунта, а также переработки радиоактивных отходов.

На встрече поднимались и вопросы развития двустороннего сотрудничества на российском Дальнем Востоке.

"В рамках Межправительственной комиссии согласован и реализуется масштабный План совместной работы и сводный перечень, включающий 80 приоритетных проектов в области промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, инфраструктуры, инноваций, малого бизнеса, гуманитарных обменов. Финансовую поддержку реализации двусторонних деловых инициатив призван обеспечить новый Российско-японский инвестиционный фонд объёмом в 1 миллиард долларов. Кроме того, Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта и Фонд развития Дальнего Востока совместно с Банком международного сотрудничества Японии окажут содействие в осуществлении капиталовложений в экономику дальневосточного региона России", - отметил Владимир Путин.

Напомним, в настоящее время в территориях опережающего развития и свободном порту Владивосток японскими инвесторами реализуется ряд проектов. Так, в 2016 году запущена первая очередь тепличного комплекса по выращиванию овощей в закрытом грунте совместной российско-японской компании ООО "Джей-Джи-Си Эвергрин" (JGC Evergreen) в ТОР "Хабаровск". Осенью 2016 года ООО "Саюри" в ТОР "Кангалассы" завершены строительно-монтажные работы первой очереди тепличного комплекса. В рамках проекта планируется выращивание овощной продукции, а также строительство офисных, складских и вспомогательных зданий на площади 3,3 га в г. Якутске. Еще один проект с участием японских инвестиций планируется к реализации в ТОР "Горный воздух" - строительство и эксплуатация в городе Южно-Сахалинске бальнеологического комплекса. В Партизанском районе Приморского края с участием японских инвестиций планируется строительство специализированного перегрузочного комплекса, предназначенного для отгрузки угля, поступающего в порт по железной дороге для отправки морским транспортом на экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.