Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Экономика

28 апреля 2017, 11:50
Дорога к объектам ТОР "Михаловский" будет заасфальтированак концу сентября

Дорога к объектам ТОР "Михаловский" будет заасфальтирована к концу сентября

В территорию опережающего развития преимущественно входят сельскохозяйственные резиденты

Специалисты Примавтодора продолжают строить участок автомобильной магистрали Михайловка-Турий Рог-Некруглово, который в свою очередь примыкает к земельному участку ООО "Русагро-Приморье". Строительство осуществляется как реализация проекта по реконструкции дорог ТОР "Михайловский", сообщает ЕНВ.

Глава Примавтодора Дмитрий Горлов сообщил корреспондентам, что сейчас подходит к концу отсыпка земельной полосы, участок дороги готовится к асфальтированию.

"Устройство участка земли подходит к своему завершению. Все, что осталось строителям – прокладка водопропускной трубы. На данный момент все еще продолжается укладка земляной насыпи и слоя щебня. На участке работает 40 строителей, с более, чем десятью единицами техники, такими как экскаваторы, бульдозеры, самосвалы и катки", - рассказал Дмитрий Горлов.

Как сообщают специалисты, протяженность автодороги – более двух километров. Окончание модернизации дорожного полотна ожидается в сентябре этого года, все работы производятся в рамках государственной программы Приморского края "Развитие транспортного комплекса".

Как сообщалось ранее, территория опережающего развития "Михайловский" специализируется на производстве сельского хозяйства. Кроме того, сегодня в Приморье создано еще три территории опережающего развития – производственно-логистический ТОР "Надеждинская", одна из крупнейших судостроительных верфей не только в России, но и в мире ТОР "Большой Камень", а также ТОР "Нефтехимический" на базе проекта ВНХК.

Согласно закону о территориях опережающего развития, строительство инфраструктуры производится за счет федерального и регионального бюджетов. Эксперты отмечают, что строительство должно завершится к концу года. Всего для ТОРов "Михайловский" и "Надеждинская" будет создано 24 объекта инфраструктуры. Из них за 12 объектов отвечает Приморский край – это дороги, системы водоснабжения и водоотведения.

Однако, как отмечают эксперты, степень реализации взятых на себя обязательств со стороны приморских и дальневосточных властей все еще находится на крайне низком уровне. "Большинство резидентов территорий опережающего развития вынуждены самостоятельно изыскивать средства на строительство инфраструктуры – без этого ни одно производство не запустить, - отмечает директор Центра социальных инноваций "Чёрный куб" Юрий Коломейцев. – С момента начала функционирования ТОРов в Приморском крае прошло два года, а региональные власти до сих пор рапортуют о том, что работы по строительству инфраструктуры ведутся, хотя, согласно экономической логике и целесообразности, они должны были завершиться давно".

Все это, по мнению эксперта, снижает эффективность функционирования территорий опережающего развития.

Метки: дороги, примавтодор, ТОР

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Структура Абрамовича покупает у "ЕВРАЗа" Находкинский портСтруктура Абрамовича покупает у "ЕВРАЗа" Находкинский порт
сегодня, 00:20
Доходы от сделки будут, в том числе, направлены на снижение долга компании и улучшение ее финансового состояния
В Приморье будет создан один из крупнейших в мире логистических центров гелияВ Приморье будет создан один из крупнейших в мире логистических центров гелия
сегодня, 00:00
Производственная мощность центра составит 60 млн. нм/год в пересчете на газообразный гелий
Компания "КБ Пласт" запустила производство трубопроводных систем из полипропилена в ПриморьеКомпания "КБ Пласт" запустила производство трубопроводных систем из полипропилена в Приморье
вчера, 16:10
Сегодня ведется работа по увеличению объемов производства до 35 - 40 тонн готовой продукции в месяц

Последние новости

Китай отреагировал на критику со стороны Северной КореиКитай отреагировал на критику со стороны Северной Кореи
вчера, 23:00
Пекин выступает против любых высказываний и действий, направленных на обострение ситуации на Корейском полуострове
Юрий Трутнев встретился с главой китайской компании Metropoly Holdings Кенг Лам АнгомЮрий Трутнев встретился с главой китайской компании Metropoly Holdings Кенг Лам Ангом
вчера, 21:30
Обсуждались проекты, планируемые к реализации на Дальнем Востоке с привлечением иностранных инвестиций
В КНДР задержан гражданин США за "враждебные действия"В КНДР задержан гражданин США за "враждебные действия"
вчера, 20:00
Американский гражданин корейского происхождения занимался поставками гуманитарной помощи

От первого лица

Инга Клокова: Мы выдадим столько кредитов на посевную, сколько будет нужно региону
20.04.2017 14:00
Инга Клокова: Мы выдадим столько кредитов на посевную, сколько будет нужно региону
13.04.2017 15:40
Александр Ивашкин: Вместо инвестиционной среды создали "инвестиционный понедельник"
03.04.2017 12:40
Владимир Закурко: Посмотрите, что берете, чтобы не получить гектар с "наследством"

Самые популярные

Горячие обсуждения

24.04.2017 19:30
KFC выходит на Дальний Восток 1
25.04.2017 15:30
Северная Корея провела крупнейшие артиллерийские учения 1
27.04.2017 14:10
Путешествия в Северную Корею из Приморья находятся на грани срыва 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+