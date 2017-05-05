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Экономика

27 апреля 2017, 15:30
В правительстве рассматривается вопрос об увеличении прожиточного минимума и потребительской корзины

В правительстве рассматривается вопрос об увеличении прожиточного минимума и потребительской корзины

Вместе с этим эксперты рассказывают, что минимальные нормы потребительской корзины все еще остаются на низком уровне

На портале федерального уровня, где рассматриваются поправки в нормативно-правовые акты, опубликован проект постановления правительства об установлении величины прожиточного минимума на одного человека и по главным социально-демографическим группам в общем по России за первые месяцы 2017 года, сообщает ЕНВ.

Из 1 статьи 4 Федерального закона "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" следует увеличение величины прожиточного минимума за сезон начала 2017 года. Эксперты высчитывали сумму в связи со стоимостью корзины по России и данные, которые официально опубликованы на сайте Росстата, об уровне потребительских цен на продукты питания и индексах потребительских цен на продукты, другие товары и услуги за первую декаду года.

Система устанавливает потолок прожиточного минимума за квартал на одного человека в размере 9909 рублей, трудоспособное население получает 10701 рубля, вышедшие на пенсию – 8178 рублей, а дети – 9756 рублей.

По сравнению с окончанием 2016 года, в первую декаду 2017 года для трудоспособного населения прожиточный минимум увеличился для трудоспособного населения и для пенсионеров на 2,2%, для детей – на 3,4 процента.

Как сообщают сотрудники Росстата, индекс потребительских цен (ИПЦ) за январь, февраль и март года к предыдущему году увеличился на 1,2 процента.

Стоимость продуктов питания в составе величины прожиточного минимума на душу населения увеличилась на 2,3%. При этом ИПЦ на продукты питания, по данным Росстата, составил 101,7 процента.

Усредненные цены на продукты, которые входят в потребительскую корзину, во время отчетного периода изменялись неравномерно. Цена на одни виды продуктов выросла, на остальные - уменьшилась.

Произошло увеличение стоимости картофеля и овощей: лук репчатый стал стоить больше на 13 процентов, картофель – на 11%, морковь – почти на семь процентов, капуста белокочанная свежая – на 3,6%, свеклу - почти на 2 процента.

Повысились цены на продукты из молока: на масло сливочное на 8,6%, сыры сычужные твердые и мягкие – на 4,2%, кисломолочные продукты – на 3,1%, сметану – на 2,7%, молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности – на 2,4 процента.

Вместе с тем несколько снизилась стоимость отдельных видов круп: от 0,7% на крупу манную до 5,8% на пшено. Но, также увеличилась стоимость хлеба и изделий из муки 1 и 2 сортов на 1,8%, хлеб ржаной, ржано-пшеничный – на 0,7 процента.

Стоимость мясных и морепродуктов осталась на том же уровне.

Правительство России рассчитало, что каждый гражданин каждый год потребляет примерно 1 тонну картофеля, 115 кг овощей, 60 кг фруктов, 130 кг хлеба и мучных изделий, 60 кг мяса и рыбы, 20 кг сахара, 180 штук яиц, 13 кг масла и 220 кг молока. В связи с приведенными ниже данными, каждому человеку в день нужно потреблять не более 300 грамм хлеба, 280 грамм картофеля, 80 грамм молока, 50 грамм рыбы.

Метки: потребительская корзина, правительство, прожиточный минимум

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