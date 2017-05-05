Почта Банк и ФРДВ запустили программу льготного кредитования получателей "дальневосточного гектара"

На Дальнем Востоке началось льготное кредитование получателей "дальневосточного гектара". Программа запущена Фондом развития Дальнего Востока (ФРДВ) совместно с "Почта Банком". Заявки на кредит принимаются и рассматриваются в режиме онлайн на сайтах "Почта банка", ФРДВ, Агентства по развитию человеческого капитала (АРЧК), сообщает ЕНВ.

"Люди активно осваивают российскую дальневосточную землю, у них много предложений, как это делать. И это очень здорово. Граждане думают над тем, как создавать свое будущее. И мы предлагаем им гибкие механизмы государственной поддержки, одним из которых является программа льготного кредитования", - отметил вице-премьер, полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

До конца года ФРДВ и "Почта Банк" направят на льготное кредитование граждан, получивших в безвозмездное пользование участки на Дальнем Востоке, до 3 млрд рублей. Ставка по кредитам от 8,5 - 10,5% годовых и зависит от результатов скоринговой оценки заемщика. Сумма кредита - от 3 до 600 тысяч рублей. Сроки кредитования - от 6 до 60 месяцев. Кредиты доступны гражданам, которые подали заявку на гектар на сайте НаДальнийВосток.рф и уже получили номер земельного участка или оформили договор безвозмездного пользования.

После одобрения заявки "Почта Банком" в течение 30 календарных дней гражданин может обратиться в магазины-партнеры банка и выбрать любые товары в рамках лимита. Все расчеты проводятся в безналичной форме.

"Мы стремимся ориентироваться на мнения людей, чтобы сделать механизмы поддержки реально работающими и максимально удобными для граждан, которые искренне заинтересованы в хозяйственном освоении полученной земли. Программа дает гражданам новые возможности для самореализации в дополнение к уже созданным государством на Дальнем Востоке механизмам. поддержки граждан", - прокомментировал старт программы кредитования министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

В проекте участвуют магазины, предлагающие широкий выбор различных видов оборудования, электроинструмента, автотехники, строительных материалов (кирпич, пено- и газоблоки, окна, двери). Также, к программе льготного кредитования уже присоединились компании, оказывающие услуги по строительству домов.

Ассортимент доступных товаров и перечень поставщиков доступны на официальном сайте программы и будут расширяться. В настоящее время "Почта Банк" ведет переговоры с несколькими десятками компаний из разных регионов Дальнего Востока, желающих присоединиться к программе.

"В качестве партнеров программы мы привлекли уже более ста торговых точек на Дальнем Востоке - от крупных розничных сетей, до небольших индивидуальных предпринимателей. Программа полезна не только для активных людей, получивших дальневосточный гектар, но и для самих дальневосточных предпринимателей, которые получили всероссийскую площадку для маркетинга своих товаров и возможность для расширения бизнеса", - говорит генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока Алексей Чекунков.

"Меньше месяца назад мы открыли первые точки присутствия на Дальнем Востоке, а уже сегодня запускаем программу кредитования, с помощью которой тысячи наших граждан, получивших дальневосточные гектары, смогут приобрести все необходимое для обустройства на полученной земле. Я надеюсь, старт льготного кредитования будет способствовать росту спроса на земельные наделы на востоке России", - отметил президент-председатель правления "Почта Банка" Дмитрий Руденко.

Напомним, любой гражданин России с 1 февраля может получить в безвозмездное пользование участок на Дальнем Востоке. Согласно закону, земельный участок предоставляется на 5 лет на основании договора безвозмездного пользования. По истечении 5 лет освоенный участок можно получить в собственность или в долгосрочную аренду. На сегодняшний день поступило свыше 84 тысяч заявлений на "дальневосточные гектары", а уже более 12 тысяч граждан получили земельные участки в пользование.