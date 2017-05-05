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Экономика

27 апреля 2017, 09:30
В законе о свободном порте пропишут процедуру получения статуса резидента медицинскими организациями

В законе о свободном порте пропишут процедуру получения статуса резидента медицинскими организациями

Целью поправок является налаживание сотрудничества в сфере лечения заболеваний со странами АТР – мировыми лидерами в области медицины

Правительство Российской Федерации предлагает прописать в статье 17 федерального закона особенности осуществления медицинской деятельности на территории свободного порта Владивосток. Информация об этом появилась на сайте федерального портала нормативных правовых актов, сообщает ЕНВ.

Проект поправок был разработан в целях определения особенностей осуществления медицинской деятельности иностранными организациями на территории свободного порта Владивосток, совершенствования качества медицинской помощи, а также в целях привлечения на территорию свободного порта Владивосток высококвалифицированных иностранных специалистов, их семей, развития международного сотрудничества в медицинской сфере.

Для того, чтобы медицинской организации работать и предоставлять свои услуги на территории свободного порта Владивосток необходимо в обязательном порядке зарегистрировать медицинские препаратов, которые будут использоваться в деятельности.

Также, проект был разработан в целях определения особенностей осуществления медицинской деятельности иностранными организациями на территории свободного порта Владивосток, совершенствования качества медицинской помощи, а также в целях привлечения на территорию свободного порта Владивосток высококвалифицированных иностранных специалистов, их семей, развития международного сотрудничества в указанной сфере.

Как известно, японские компании выразили желание стать резидентами Свободного порта Владивосток и развивать сферу медицинских услуг в регионе.Российско-японское сотрудничество в сфере медицины уже давно набирает обороты. Существуют совместные проекты по борьбе с раковыми заболеваниями, в этой сфере японские медики достигли выдающихся результатов за последние годы. На федеральном уровне уже на протяжении нескольких лет совместный медицинский центр "Хокуто", открытый во Владивостоке, называют "успешной моделью сотрудничества Японии и России в сфере медицины".

Отметим, что в связи с имеющимися практиками на территории свободного порта, принятие данного проекта федерального закона не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета, связанных с его реализацией.

Датой окончания независимой антикоррупционной экспертизы назначено на 27 апреля 2017 года.

Метки: медицина, Свободный порт Владивосток

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