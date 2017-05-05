Во Владивостоке проходит инвестиционный форум "Агро Дальний Восток и Сибирь 2017"

В форуме принимает участие Замминистра сельского хозяйства РФ Игорь Кузин
Второй ежегодный инвестиционный форум "Агро Дальний Восток и Сибирь 2017" начал свою работу 26 апреля во Владивостоке. В течении двух дней на площадке ДВФУ пройдут сессии и дискуссии, посвященные инвестициям, и финансированию и инновациям в аграрно-промышленном секторе, вопросам растениеводства и животноводства, перспективам малого предпринимательства, новым возможностям торговли, аспектам биобезопасности и "умного" земледелия. Состоятся презентации инвестиционных проектов и инноваций в АПК, пройдут тематические круглые столы, сообщает ЕНВ.
Ключевые цифры и факты мероприятия:
"Наиболее важным для аграрного сообщества в рамках данного форума стало анонсирование инициативы Минсельхоза России об увеличении количества субъектов получения льгот до фермерских хозяйств численностью до 100 человек - это так называемые средние формы хозяйства, - отмечает директор Центра социальных инноваций "Чёрный куб" Юрий Коломейцев. - Данный сектор является наименее защищенным по сравнению с крупным агробизнесом и подсобными хозяйствами, поэтому инициатива верная. Однако, при этом, возникает вопрос: как данная инициатива будет коррелировать с последними тенденциями в области финансирования аграрной отрасли на Дальнем Востоке из средств федерального бюджета. Так, например, в период с 2013 по 2016 годы уровень возмещения оплаты страховой премии на Дальнем Востоке, по данным Минсельхоза, упал в 2,5 раза, господдержка региональных программ - в 12 раз, а общие объемы поддержки АПК в дальневосточных субъектах - в 1,3 раза, в частности, в Приморском крае этот показатель упал почти в два раза, а в Амурской области - почти в три. Не получится ли в очередной раз, что идеи чиновников министерства сельского хозяйства будут перечеркнуты на правительственном уровне ввиду серьезных проблем в финансировании сельского хозяйства на восточной аграрной периферии?"
Организатором международного инвестиционного форума "Агро Дальний Восток и Сибирь" выступила компания "Vostock Capital".
Метки: Агро2017, Минсельхоз, форум