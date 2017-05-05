Во Владивостоке проходит инвестиционный форум "Агро Дальний Восток и Сибирь 2017"

Второй ежегодный инвестиционный форум "Агро Дальний Восток и Сибирь 2017" начал свою работу 26 апреля во Владивостоке. В течении двух дней на площадке ДВФУ пройдут сессии и дискуссии, посвященные инвестициям, и финансированию и инновациям в аграрно-промышленном секторе, вопросам растениеводства и животноводства, перспективам малого предпринимательства, новым возможностям торговли, аспектам биобезопасности и "умного" земледелия. Состоятся презентации инвестиционных проектов и инноваций в АПК, пройдут тематические круглые столы, сообщает ЕНВ.

Ключевые цифры и факты мероприятия:

В форуме принимают участие: Игорь Кузин, Заместитель министра, Министерство сельского хозяйства РФ , Антон Уланов, генеральный директор мясного бизнес-направления, Русагро, Юрий Ковалев, генеральный директор , Национальный Cоюз свиноводов, Дмитрий Юрьев, первый заместитель генерального директора, Объединенная зерновая компания, примут участие в пленарном заседании.

, Антон Уланов, генеральный директор мясного бизнес-направления, Юрий Ковалев, генеральный директор Дмитрий Юрьев, первый заместитель генерального директора, примут участие в пленарном заседании. 580 участников от крупнейших агрохолдингов и инвестиционных проектов Дальнего Востока и Сибири, включая Грин Агро, Зеленые листья, Юг Руси, АНК-холдинг, Амур Агро Холдинг, Якутская птицефабрика, Дальневосточная птица, ХорольАгроХолдинг, Хёндэ Хороль Агро, Дальневосточное, Русагро-Приморье, Югорский рыбоводный завод, Совхоз Заречное, Дальневосточное, Сельскохозяйственный комплекс Агроэнерго, Сахалинский Агропарк "Анивская Жемчужина", Молоко Приморья, АПК Альянс и многие другие.

включая Якутская птицефабрика, Дальневосточная птица, ХорольАгроХолдинг, Хёндэ Хороль Агро, Дальневосточное, Русагро-Приморье, Югорский рыбоводный завод, Совхоз Заречное, Дальневосточное, Сельскохозяйственный комплекс Агроэнерго, Сахалинский Агропарк "Анивская Жемчужина", Молоко Приморья, АПК Альянс и многие другие. 50 инвестиционных проектов по направлениям: растениеводство, животноводство и рыборазведение.

по направлениям: растениеводство, животноводство и рыборазведение. 70 докладчиков и участников дискуссий – руководители таких компаний как Мерси Трейд, Группа ПРОДО, Агротек Холдинг, Приморская овощная опытная станция, Агропромышленный парк Ставрополье, Хлебодар, Глория и многие другие.

– руководители таких компаний как Приморская овощная опытная станция, Агропромышленный парк Ставрополье, Хлебодар, Глория и многие другие. 20 банков на "Встречах с инвесторами" - обсудите условия финансирования вашего проекта с Газпромбанк, Росбанк, Альфа-банк, Дальневосточный банк, Бэнк оф Чайна и многими другими.

обсудите условия финансирования вашего проекта с и многими другими. 10 торговых сетей Дальнего Востока и России, включая Сеть гипермаркетов Самбери, X5 Retail Group , ТД МИХАЙЛОВСКИЙ, ТД Родстор, Омский Фермер, ЛАОРУС, Торговый дом Румб, Владтрейд и другие.

Дальнего Востока и России, включая Сеть гипермаркетов , ТД МИХАЙЛОВСКИЙ, ТД Родстор, Омский Фермер, ЛАОРУС, Торговый дом Румб, Владтрейд и другие. Выставка и представление инновационных технологий от ведущих компаний России - ТЭС ДКМ, Уралхим, ГЕА Рефрижерейшн РУС, BAUER Group, DAEWON GSI CO, Jansen Poultry Equipment, KGP Greenhouses BV, Wynveen International BV, ВЕДА-РУССЛАНД, РОНАР РУСС и многих других.

от ведущих компаний России - ТЭС ДКМ, Уралхим, ГЕА Рефрижерейшн РУС, BAUER Group, DAEWON GSI CO, Jansen Poultry Equipment, KGP Greenhouses BV, Wynveen International BV, ВЕДА-РУССЛАНД, РОНАР РУСС и многих других. 10 представителей консульств: Японии, КНР, Республики Кореи, США, Новой Зеландии, Чили, Индии, Вьетнама, Таиланда, Лаоса – обсудите возможности выхода на данные рынки.

Японии, КНР, Республики Кореи, США, Новой Зеландии, Чили, Индии, Вьетнама, Таиланда, Лаоса – обсудите возможности выхода на данные рынки. Делегации от Корпораций развития Дальнего Востока, Хабаровского края, Забайкальского края, агентства инвестиционного развития из регионов Сибири и Дальнего Востока.

"Наиболее важным для аграрного сообщества в рамках данного форума стало анонсирование инициативы Минсельхоза России об увеличении количества субъектов получения льгот до фермерских хозяйств численностью до 100 человек - это так называемые средние формы хозяйства, - отмечает директор Центра социальных инноваций "Чёрный куб" Юрий Коломейцев. - Данный сектор является наименее защищенным по сравнению с крупным агробизнесом и подсобными хозяйствами, поэтому инициатива верная. Однако, при этом, возникает вопрос: как данная инициатива будет коррелировать с последними тенденциями в области финансирования аграрной отрасли на Дальнем Востоке из средств федерального бюджета. Так, например, в период с 2013 по 2016 годы уровень возмещения оплаты страховой премии на Дальнем Востоке, по данным Минсельхоза, упал в 2,5 раза, господдержка региональных программ - в 12 раз, а общие объемы поддержки АПК в дальневосточных субъектах - в 1,3 раза, в частности, в Приморском крае этот показатель упал почти в два раза, а в Амурской области - почти в три. Не получится ли в очередной раз, что идеи чиновников министерства сельского хозяйства будут перечеркнуты на правительственном уровне ввиду серьезных проблем в финансировании сельского хозяйства на восточной аграрной периферии?"

Организатором международного инвестиционного форума "Агро Дальний Восток и Сибирь" выступила компания "Vostock Capital".