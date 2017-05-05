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Южная Корея

26 апреля 2017, 09:00
В Южной Корее выразили отношение на режимы свободного порта Владивосток и ТОРы

В Южной Корее выразили отношение к режимам свободного порта Владивосток и ТОРов

Проблемные зоны экономических зон Приморья обозначил профессор университета Инчхон Сон Вон Ен

Эксперты Южной Кореивысоко оценили, как презентацию территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток, так и саму идею режимов, сообщает ЕНВ.

"Сейчас ситуация на российской Дальнем Востоке полностью меняется,- комментирует ситуацию профессор университета Инчхон Сон Вон Ен. – Так, Россия полностью поддерживает развитие Приморского края, поэтому изменения, которые мы замечаем в последнее время, нашим правительством полностью поддерживаются. Однако некоторые моменты не совсем поддерживаются южнокорейцами. В частности, мы считаем, что на данный момент создано слишком много ТОРов. Так, у вас сейчас еще и моногорода получают этот статус. Но ведь ресурс финансирования инфраструктуры ограничен. Именно она, а не только преференции резидентам, является аргументом для привлечения инвесторов. Нужно учитывать тот факт, что в соседних странах тоже есть льготные режимы, но их территории предпочтительнее, поскольку уже хорошо обустроены. Это очень важно, мои коллеги съездили в ТОР "Надеждинская" - там пока нет никакой инфраструктуры, без этого заходить на нее с проектами никто спешить не будет", - заключил эксперт.

Приморские эксперты отмечают, что замечания эксперта вполне справедливы. На территории "Надеждинская" еще летом 2016 года началось строительство объектов дорожного полотна, водоснабжения и канализации, а также сетевого хозяйства. Чтобы улучшить ТОР "Надеждинская"из краевого и федерального бюджетов направлены 4,5 миллиарда рублей. Рабочие процессы идут строго по расписанию.

Профессором университета отмечается, что сейчас со стороны Южной Кореи интерес к Приморскому краю проявляют компании, которые собираются создавать проекты, связанные с добычей ресурсов. Краю для улучшения экономических показателей нужно привлекать высокотехнологичные предприятия. По словам экспертов, необходимо ориентироваться на интеллектуальную экономику, высокие социальные условия, чтобы привлечь в край высококвалифицированные кадры. 

Метки: ТОР, Южная Корея

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