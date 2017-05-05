Объемы перевозок по линии Хуньчунь - Махалино стабильно растут

Объем импорта через китайско-российский железнодорожный пропускной пункт Хуньчунь за первые четыре месяца 2017 года превысил 1 млн. тонн. Это позволит провинции Цзилинь в будущем открыть новые транспортные маршруты сообщения с Европой через Хуньчунь, сообщает ЕНВ со сылкой на Управлениеимпортной и экспортной инспекции и карантина города Хуньчунь .

Представитель управления Цяо Цяо отметил, что с "момента возобновления движения поездов по линии Хуньчунь - Махалино в 2013 году, растет также объем перевозок. Начиная с 2017 года каждый день в Хуньчунь из России прибывают 3-4 поезда".

На сегодня это – единственный КПП провинции Цзилинь, через который осуществляются импорт из России.

Напомним, В 2011 году ОАО "РЖД" приобрело в собственность железнодорожный пограничный переход "Махалино", который несколько лет до этого принадлежал ОАО "Золотое звено", и инвестировало в восстановление его инфраструктуры 837,3 млн. рублей собственных средств. В декабре 2013 года ЖДПП "Махалино" был открыт для регулярного движения.