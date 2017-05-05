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Экономика

25 апреля 2017, 14:50
Получатели "дальневосточных гектаров" готовы начать работу по организации селений

Получатели "дальневосточных гектаров" готовы начать работу по организации селений

Стала очевидна потребность в поддержке взаимодействия граждан с соседями по участку

Во Владивостоке состоялась встреча представителей Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ) с инициативными гражданами-получателями "дальневосточных гектаров", расположенных в Партизанском и Хасанском районах Приморского края, сообщает ЕНВ.

Жители заявили о готовности совместно с Минвостокразвития России и АРЧК ДВ вести работку по формированию новых селений.

Сегодня возле бухты Алеут в с. Зарубино Хасанского района по программе "дальневосточный гектар" получено более 120 земельных участков, еще 300 участков в этом же районе компактно расположены возле пгт Славянка. Более 130 участков выданы в Партизанском районе, возле села Золотая долина, Новая Москва.

Генеральный директор АРЧК ДВ Валентин Тимаков отметил, что очевидна потребность в поддержке граждан в координации их взаимодействия со своими ближайшими соседями по участку.

"Мы заручились поддержкой инициативных получателей земли, готовых взять на себя работу по объединению граждан, проведению сходов в целях согласования действий по созданию селений, выбору органов местного самоуправления и обеспечению подведения инфраструктуры к будущим поселениям. Со своей стороны, Агентство совместно с Министерством по развитию Дальнего Востока готово оказывать необходимую информационную и методологическую поддержку", - считает Валентин Тимаков.

Для объединения людей планируется создать специальную группу в социальной сети.

Выбор мест концентраций участков в подавляющем большинстве случае продиктован их удобным расположением по отношению к дорогам, а также к инженерной инфраструктуре.

Метки: АРЧК, дальневосточный гектар

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