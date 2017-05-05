Южная Корея заявила, что в нынешний вторник КНДР проведет свое шестое ядерное испытание

Вновь прошедший северокорейский военный парад, в ходе которого был продемонстрирован арсенал межконтинентальных баллистических ракет, заставил руководство Южной Кореи и ее союзников готовиться к тому, что последующие действия Пхеньяна могут стать более серьезными, сообщает ЕНВ.

Представители Северной Кореи часто отмечают знаменательные даты, демонстрируя военный потенциал страны. Южнокорейские официальные лица заявляют, что есть вероятность, что КНДР проведет шестое ядерное испытание или первый пробный запуск межконтинентальной баллистической ракеты в день основания своей армии во вторник, 25 апреля.

Такие шаги со стороны КНДР могли бы опробовать развивающуюся северокорейскую политику президента США Дональда Трампа, остановившегося на стратегии, которая подчеркивает усиление давления на Пхеньян с помощью Китая, единственного стратегического союзника Северной Кореи в регионе.

Отметим, что Дональд Трамп разговаривал по телефону с японскими и китайскими лидерами в понедельник. Официальный телевещатель КНР цитирует президента Си Цзиньпина, говорящего Трампу о том, что Китай решительно выступает против ядерной программы Северной Кореи и надеется, что "все стороны проявят сдержанность и не усугубят ситуацию".

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп согласились призвать Северную Корею воздержаться от того, что Абэ назвал провокационными действиями. "Северокорейская ядерная и ракетная проблемы представляет собой чрезвычайно серьезную угрозу безопасности не только для международного сообщества, но и для нашей страны", - заявил тогда японский лидер Синдзо Абэ журналистам в Токио.

Так, недавние коммерческие спутниковые снимки США указывают на усиление активности вокруг ядерного полигона в Северной Корее, а глава КНДР Ким Чен Ын отметил, что подготовка страны к запуску межконтинентальной баллистической ракеты находится на "заключительной стадии".

Южнокорейское министерство обороны заявляет, что Север готов к проведению таких "стратегических провокаций" в любое время. Премьер-министр Южной Кореи Хван Гёан, пока действующий лидер страны, поручил своим вооруженным силам укрепить "позицию немедленного реагирования" в случае, если Север сделает что-то существенное 25 апреля.

Также подчеркивается вероятность того, что Северная Корея, столкнувшись с потенциальными изменениями в расстановке сил в регионе после того, как Вашингтон принял попытку надавить на Пекин, предпочтёт отмечать годовщину запуском ракет меньшего масштаба. Северная Корея до этого уже проводила свои запуски, но они были признаны неудачными.

В то время как Трамп направил в регион ВМФ США, включая авианосец, официальные лица США сообщили, что администрация не намерена реагировать на северокорейские испытания ядерного оружия или ракет военными способами.

В заявлении, опубликованном в пятницу вечером, министерство иностранных дел Северной Кореи обвинило Трампа в том, что он из-за отправки авианосца ввёл регион в "чрезвычайно опасное положение" и сказал, что Север готов противостоять любым формам агрессии, порожденными Соединенными Штатами. Также Минобороны КНДР заявило, что одержит победу в борьбе с "американскими империалистами".

Кроме того, западные СМИ отмечают, что в настоящее время Северная Корея активно продвигает цель последнего десятилетия – поставить ядерную боеголовку на ракету, способную достичь материковой части США.

15 апреля Северная Корея представила новый взгляд в контексте действующей программы ядерного оружия и ракет на военном параде в Пхеньяне, посвященном основателю КНДР Ким Ир Сену.

Напомним, что на том параде были представлены ранее неизвестные ракеты-носители. Это указывает на то, что Северная Корея разрабатывает технологии для "холодного запуска" межконтинентальных баллистических ракет. Эти ракеты начинают разгораться в воздухе уже после запуска, что позволяет предотвратить повреждение ракетоносителей. Военные аналитики отмечают, что Север также, вероятно, разрабатывает твердотопливные МБР.