В Китае быстро растет экономика совместного потребления

В Пекине не так давно открылся Государственный исследовательский центр по экономике совместного потребления. В подготовленном к этому событию докладе говорится, что торговый оборот рынка экономики совместного пользования Китая в 2016 году составил 3,45 трлн. юаней (около 499 млрд. долл. США), увеличившись на 103 процента по сравнению с предыдущим годом. Участниками рынка были 600 миллионов человек, то есть практически каждый второй китаец, сообщает ЕНВ со ссылкой на агентство "Синьхуанет".

Концепция совместного пользования предполагает, что частные лица делятся друг с другом активами за определенную символическую плату. Контакт между участниками операции, как правило, устанавливается через Сеть. Это позволяет сэкономить деньги, время и пространство. Сервисы обмена успешно действуют во многих городах Китая и оказывают влияние не только на структуру потребления, но и на использование технологий.

Еда через приложение

При современном ритме жизни не всегда есть возможность самому приготовить обед. И даже не всегда есть время выйти из офиса или квартиры, чтобы подкрепиться в ближайшем кафе. К счастью, есть решение - доставка еды на дом.

Эта услуга развивается в Китае стремительными темпами. Она представлена в основном тремя видами поставщиков.

Первую группу представляют международные и национальные сети ресторанов, зачастую имеющие свою собственную службу доставки. Так, у ресторанов McDonald`s в Китае действует круглосуточная доставка еды. Во вторую группу поставщиков включены специализированные службы доставки отдельных ресторанов. А третья - это сервисы "ваймай", работающие по приобретающей популярность модели O2O (оффлайн-онлайн), предоставляющие клиентам информацию и возможность выбора и заказа у многочисленных небольших ресторанчиков, закусочных и кофеен, у которых нет собственной службы доставки.

Большие сети и сервисы удобны в использовании ещё и тем, что у них есть свои мобильные приложения, через которые можно выбирать и заказывать еду, а потом отслеживать состояние заказа. Оплатить заказ также можно, не отрываясь от смартфона с помощью многочисленных электронных способов оплаты, таких как Alipay, Wechat Wallet или QQ Wallet.

Доставка еды на дом позволяет экономить время и поэтому пользуется огромной популярностью среди китайцев, поэтому и предложение постепенно расширяется. Что касается крупных "ваймаев", то и охват, и ассортимент, и удобство пользования приложениями в целом на одном уровне, и он достаточно высок. Если у вас есть электронный кошелёк и немного денег, то даже когда дома или на работе ничего нет из еды, и вам некогда куда-то идти, у вас есть возможность и широкий выбор качественной еды практически на любой вкус.

По информации консалтинговой компании Big Data Research, в минувшем году в Китае рынок доставки еды на дом расширился на 361 проц, до 176,15 млрд юаней (около25,64 млрд долларов). Наибольшей популярностью среди платформ для заказа еды на дом пользовалась Eleme - ей принадлежало 34,6 проц. рынка, второе место занял сервис Meituan Waimai - с 33,6 проц. рынка, на третьей позиции оказался Baidu Waimai - 18,5 проц.

Большинство заказов делают жители крупных городов. Наиболее активными заказчиками еды на дом стали проживающие в Пекине или Шанхае китаянки в возрасте до 40 лет, отмечают в Big Data Research.

Куда, на чем и за сколько

Прокат велосипедов - не новость для Китая. Поскольку в середине 2000-х на дорогах страны резко начало расти количество транспортных средств, ученые и градостроители стали призывать к более активному использованию общественного транспорта. Пекин запустил свою программу популяризации велосипедов в 2011 году, и теперь в столице насчитывается 50 тысяч прокатных велосипедов и 800 станций по их прокату.

Однако пользователи часто жалуются, что процесс арендования отнимает много времени, а местоположение велосипедных центров не всегда удобно.

Решить эти проблемы удалось китайским предприятиям, которые стали предоставлять велосипеды для общего использования по упрощенной схеме: без долгой процедуры оформления учетной записи пользователя и поиска прокатных станций. Теперь все можно сделать с помощью смартфона.

Велосипеды совместного использования - это уникальная модель для коротких поездок, популярная в таких крупных городах, как Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Шэньчжэнь. Пользователи могут найти велосипеды на улицах с помощью GPS в смартфоне. Чтобы открыть замок велосипеда и заплатить за проезд, тоже достаточно лишь одного смартфона. Добравшись до места назначения, тоже стоит лишь кликнуть на "завершить поездку" в мобильном приложении.

Велосипеды совместного использования можно парковать где и когда угодно, и проезд на них весьма дешевый. Полчаса поездки стоят от 5 мао до одного юаня, а сумма залога обычно составляет от 99 до 299 юаней.

По состоянию на конец прошлого года, в Китае в общей сложности было зарегистрировано более 20 компаний, предоставляющих велосипеды для совместного использования, самих велосипедов насчитывалось 1,3 млн, а количество пользователей приближалось к 19 млн.

Вместе с популярностью совместного использования велосипедов, в последнее время в крупных городах набирает обороты и совместное использование автомобилей. В настоящее время в Пекине, Шанхае, Чэнду и других городах появилось немало "общих автомобилей", многие жители уже опробовали новинку.

Загрузив нужное мобильное приложение, после регистрации можно при помощи телефона найти машину в непосредственной близости, а добравшись на место назначения, поставить авто на специально отведенное место для парковки или на любую стандартную автостоянку.

По всей стране за короткое время появилось более десятка компаний-конкурентов, предоставляющих услуги по совместному использованию автомобилей. Как отмечают инсайдеры, в Китае, несмотря на подъем данной отрасли, перспективы развития безграничны.

Если вы не хотите ездить на велосипеде или садиться за руль, можете вызвать такси. Некоторые приложения для вызова такси в Китае всегда сделают вашу поездку в полтора-два раза дешевле, чем на обычном такси, правда ждать автомобиль иногда придется чуть дольше, чем обычно. У сервиса такси Didi (крупнейшей в стране мобильной транспортной платформы) есть опция сбора попутчиков, благодаря чему поездка может быть в два-три раза дешевле, чем на общественном транспорте. Правда, она может быть и чуть дольше, так как нужно будет заехать за другими пассажирами. Качество услуг гарантирует система оценки: водитель оценивает пассажиров, а пассажиры водителя.

Отходы в доходы

В Китае рынок секонд-хенда никогда не пользовался популярностью. Китайцы всегда ценили все новое и современное, что-нибудь из прошлогодних коллекций считалось признаком дурного вкуса. Но времена меняются, и сейчас появилось множество платформ, благодаря которым неиспользуемые вещи можно пустить в ход. Все больше людей отдают предпочтение вещам с историей.

Этот тренд уже давно начался на рынке автомобилей, где раньше потребители покупали "подержанные машины", а теперь дилеры продают "сертифицированные машины с пробегом и гарантией". Потом этот тренд дошел до потребительской электроники, смартфонов, планшетов, ноутбуков и т.п. То же самое мы видим и на рынке дизайнерской косметики, одежды, дорогих аксессуаров и даже квартир.

Благодаря таким сайтам у покупателей появляются новые возможности и новые привычки.

Нужно время

Компании, реализующие новые бизнес-модели в сфере экономики совместного потребления, позволяют найти применение свободным ресурсам. Это, в свою очередь, способствует увеличению предложения и оптимизации рыночных цен. Тем не менее на волне экономики совместного потребления появляются некоторые проблемы.

К примеру, большой проблемой для велосипедов совместного использования стало нанесение преднамеренного ущерба велосипедам. Совместное использование автомобилями сталкивается с такими проблемами, как неясность законодательного регулирования данной отрасли, довольно низкий коэффициент использования большинства "общих автомобилей", сложность поиска авто, трудности с парковкой и т.д.

Не стоит также забывать и про проблему защиты персональных данных и иной информации, а также отсутствие или минимум гарантий со стороны "инноваторов", как в отношениях с потребителями, так и в отношениях с исполнителями.

Чтобы найти баланс между интересами разных групп населения, потребуется время, но, как представляется, не последнюю роль в этом процессе сыграет государство. И подвижки в этой области уже есть.

В докладе о работе правительства в этом году отмечена необходимость "поддерживать и направлять развитие экономики совместного пользования". Ранее Государственный комитет по развитию и реформам Китая открыто собирал общественные идеи для "Руководства развитием экономики совместного пользования (Набросок опроса мнений)". Ожидается, что экономика совместного пользования получит больше возможностей для развития.