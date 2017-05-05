Трамп призывает Китай оказать давление на Северную Корею

Президент США Дональд Трамп призвал Китай оказать влияние на Северную Корею, чтобы решить вопрос о программах развития ядерного оружия и ракет КНДР, сообщает ЕНВ.

Дональд Трамп в пятницу написал в своём Твиттере, что Китай является "экономическим спасательным кругом" для Северной Кореи. Он заявил, что возлагает большие надежды на Китай. Американский президент написал: "Пока нет ничего проще, если они (китайцы) захотят решить северокорейскую проблему, они это сделают".

Трамп рассказал, что когда он встретился с китайским президентом Си Цзиньпином в начале этого месяца, он предположил, что Соединенные Штаты могут предоставить Китаю прибыльные торговые возможности, если Китай сможет помочь США в сделке с Северной Кореей.

Ранее он также неоднократно выражал надежду в Твиттере и на пресс-конференциях, что Китай будет играть заметную роль в решении проблем с Северной Кореей.По мнению экспертов, Трамп пытается остановить провокационные действия Северной Кореи, работая вместе с Китаем и используя резолюции ООН, чтобы усилить давление на Пхеньян.

"Ситуация с налаживанием отношений с КНР после гневной критики Поднебесной в период президентской избирательной кампании отражает стремление Дональда Трампа набирать рейтинги в своей стране, которые, по данным социологов, до сих пор не дотягивают до 50%-ной отметки, - уверен директор Центра социальных инноваций "Чёрный куб" Юрий Коломейцев. – Жители США не знают о "китайской угрозе", зато о "российской" им вещают со всех экранов в период нескольких десятилетий. К тому же, американский истеблишмент всячески подталкивает его к тому, чтобы он занимался теми проблемами, присутствие США в которых было всегда: это и "корейский кризис", и ситуация в Сирии, и антироссийская кампания".