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В мире

24 апреля 2017, 11:20
Трамп призывает Китай оказать давление на Северную Корею

Трамп призывает Китай оказать давление на Северную Корею

Президент США считает, что легче всего решить "северокорейскую проблему" именно через КНР

Президент США Дональд Трамп призвал Китай оказать влияние на Северную Корею, чтобы решить вопрос о программах развития ядерного оружия и ракет КНДР, сообщает ЕНВ.

Дональд Трамп в пятницу написал в своём Твиттере, что Китай является "экономическим спасательным кругом" для Северной Кореи. Он заявил, что возлагает большие надежды на Китай. Американский президент написал: "Пока нет ничего проще, если они (китайцы) захотят решить северокорейскую проблему, они это сделают".

Трамп рассказал, что когда он встретился с китайским президентом Си Цзиньпином в начале этого месяца, он предположил, что Соединенные Штаты могут предоставить Китаю прибыльные торговые возможности, если Китай сможет помочь США в сделке с Северной Кореей.

Ранее он также неоднократно выражал надежду в Твиттере и на пресс-конференциях, что Китай будет играть заметную роль в решении проблем с Северной Кореей.По мнению экспертов, Трамп пытается остановить провокационные действия Северной Кореи, работая вместе с Китаем и используя резолюции ООН, чтобы усилить давление на Пхеньян.

"Ситуация с налаживанием отношений с КНР после гневной критики Поднебесной в период президентской избирательной кампании отражает стремление Дональда Трампа набирать рейтинги в своей стране, которые, по данным социологов, до сих пор не дотягивают до 50%-ной отметки, - уверен директор Центра социальных инноваций "Чёрный куб" Юрий Коломейцев. – Жители США не знают о "китайской угрозе", зато о "российской" им вещают со всех экранов в период нескольких десятилетий. К тому же, американский истеблишмент всячески подталкивает его к тому, чтобы он занимался теми проблемами, присутствие США в которых было всегда: это и "корейский кризис", и ситуация в Сирии, и антироссийская кампания".

Метки: Северная Корея, США

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