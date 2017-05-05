Генконсул КНДР завершил свою миссию в Приморье

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский провел встречу с Генеральным консулом Корейской Народно-Демократической Республики во Владивостоке Им Чхон Иром. Дипломат завершает свою миссию в России, сообщает ЕНВ.

Владимир Миклушевский поблагодарил генконсула за сотрудничество и выразил пожелание поддерживать контакты в дальнейшем.

"Уверен, жизнь сведет нас еще не раз, ведь наши страны и народы находятся в тесных отношениях. Хочу пожелать Вам успехов на Родине на новом месте работы", – обратился к собеседнику глава Приморья.

Одним из значимых достижений совместной работы Им Чхон Ир назвал долгожданный перевод Генерального консульства КНДР из Находки во Владивосток в прошлом году. Выразил в связи с этим слова благодарности региональной власти.

"Конечно, я буду работать по линии России, но в первую очередь над развитием сотрудничества с Приморским краем", – сказал дипломат.

Он отметил, что благодаря поддержке краевой Администрации успешно состоялись визиты официальных делегаций Северной Кореи в Приморский край. В 2014 году и Владимир Миклушевский лично посетил КНДР в составе делегации вице-премьера Юрия Трутнева.

В ходе встречи стороны также обсудили вопросы, связанные с развитием экономических отношений, привлечением в Приморье северокорейской рабочей силы.

"В некотором роде можно признать, что для нас данное решение МИД КНДР о переводе генконсула является потерей, - полагает канд. полит. наук, ведущий политолог Приморского края Наталья Коломейцева. - Господин Ким Чхон Ир в совершенстве владеет русским языком, знает российскую, дальневосточную и региональную специфику. Именно при нем состоялся перенос генконсульства из Находки во Владивосток, что в фарватере федеральной дальневосточной политики экономического развития особенно важно. Необходимо понимать, что Северная Корея, ввиду своей идеологии, всегда ставила приоритет национальной безопасности несоизмеримо выше приоритета развития отношений с любыми странами,в том числе, с РФ и ее регионами. Долгое время сотрудничество Приморья и КНДР проходило исключительно в узкой полосе приграничья. Сегодня же мы видим готовые, разработанные проекты, предполагающие инвестиции обоих сторон, а ряд отраслей приморского бизнеса активно пользуется рабочей силой из КНДР", - заключила эксперт.



"В то же время решение северокорейского МИДа обоснованно, - подчеркивает политолог, директор Центр социальных инноваций "Чёрный куб" Юрий Коломейцев. - Смена послов и консулов через каждый срок, длящийся по несколько лет, является обыденной практикой для дипломатических ведомств всего мира. Любой национальной дипломатии и, в конечном итоге, политическому руководству необходим объективный, "холодный" взгляд на происходящие события в других странах, что можно обеспечить лишь только ротацией кадров, в особенности если мы говорим о странах, время от времени проводящих в жизнь изоляционистские решения", - отметил политолог.