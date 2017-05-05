Исследовательская комиссия представила предложения об отречении японского императора Акихито

Однако сама процедура отречения в законодательстве не отражена, поэтому представители японского правительства ведут диалог о регламентацииэтого механизма, сообщает ЕНВ.

Консультативная группа японского правительства доработала свои предложения об отречении Императора Акихито. Среди предложений – единовременная законодательная мера.

Руководитель группы Такаси Имаи передал доклад премьер-министру Синдзо Абэ во время 14-го заседания группы в пятницу. Имаи является почетным председателем Японской федерации экономических организаций.

С октября прошлого года группа изучала возможные меры, которые позволили бы императору отречься от престола. В прошлом году в августе император выразил свое явное желание уйти в отставку.

В докладе предлагается, чтобы наименование "Джоко" использовалось для императора Акихито после его отречения. А также, для императрицы должно быть создано новое наименование "Джокого". В докладе также говорится о том, что было бы целесообразно продолжать обращаться к императору и императрице с почетным титулом "Ваше Величество".

Что касается будущей деятельности Акихито, в докладе отмечается, что императору будет уместно передать своему преемнику все обязанности, которые он выполнял как символ государства. Императорское агентство уже выдвинуло подобные предложения.

В документе отображено, что правительству также необходимо будет оперативно рассмотреть сокращение числа членов императорской семьи. В заключительном слове в докладе содержится призыв к проведению углубленных обсуждений в правительстве и среди общественности.

Правительство будет вести переговоры с политическими партиями о разработке законопроекта, который будет отражать эти предложения. Он планирует представить его на рассмотрение парламента ко второй половине мая. Правительство надеется, что законопроект будет принят в ходе нынешней сессии парламента. Сессия заканчивается 18 июня.

После принятия закона правительство, как ожидается, примет решение о сроках отречения, а также о переходе на название новой эры. Напомним, нынешняя историческая эпоха в Японии называется "Хейсэй".