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Южная Корея

21 апреля 2017, 14:20
Кандидаты на пост президента Южной Кореи впервые выступили на телевизионных дебатах
Кандидаты на пост президента Южной Кореи впервые выступили на телевизионных дебатах

Кандидаты на пост президента Южной Кореи впервые выступили на телевизионных дебатах

Как всегда основная борьба за президентский пост развернется между двумя кандидатами

На этой неделе началась предвыборная гонка за пост президента Южной Кореи. И вот уже в среду вечером были проведены первые дебаты на телевидении. На этом этапе дебатов кандидаты в президенты обсудили ситуацию с Северной Кореей. Сами выборы назначены на 9 мая. Причиной этих выборов являлась отставка президента Пак Кын Хе, замешанной в коррупционном скандале, сообщает ЕНВ.

Пять кандидатов в президенты приняли участие в дебатах, проведенных общественным вещателем KBS. Кандидаты обсудили, как должно реагировать правительство Южной Кореи на ситуацию с КНДР, поскольку США усиливают давление на Северную Корею, что ускоряет развитие её ядерных и ракетных технологий.

Мун Джэин из крупнейшей Демократической партии, хотя и признает, что решение ядерной проблемы Севера должно быть главным приоритетом, настаивал на том, что политика примирения, однажды выдвинутая Ким Дэ Чжуном и другими лидерами, является основой отношений Южной и Северной Кореи.

Тем временем, консервативные кандидаты выступили против позиции Мун Джэина. Ан Чхольсу из центристской Народной партии отметил, что в настоящее время Южная Корея переживает серьезный кризис безопасности. Он подчеркнул необходимость жесткой борьбы с Севером, с американо-южнокорейским альянсом в качестве стержня, включая развертывание в Южной Корее передовой системы противоракетной обороны США – THAAD (Противоракетный комплекс подвижного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности, - прим. ред.). В этом, он поддерживает взгляды бывшего президента и лидера партии Пак Кын Хе, рейтинг которой до коррупционного скандала оставался на высоком уровне.

В связи с выбранной риторикой, согласно последним опросам, Ан Чхольсу стремительно догоняет Мун Джэина, который считался безусловным фаворитом. До выборов 9 мая планируется провести еще три раунда телевизионными дебатами.

"Корейский полуостров вновь оказался центральной темой международной повестки, - констатирует ведущий политолог Дальнего Востока Наталья Коломейцева. – Безусловно, основная борьба за президентский пост развернется вокруг "северокорейской проблемы" подобно тому, как в прошлом году "российская угроза" стала разменной картой на выборах в США", - отметила эксперт.

Метки: дебаты, Южная Корея

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