Кандидаты на пост президента Южной Кореи впервые выступили на телевизионных дебатах

На этой неделе началась предвыборная гонка за пост президента Южной Кореи. И вот уже в среду вечером были проведены первые дебаты на телевидении. На этом этапе дебатов кандидаты в президенты обсудили ситуацию с Северной Кореей. Сами выборы назначены на 9 мая. Причиной этих выборов являлась отставка президента Пак Кын Хе, замешанной в коррупционном скандале, сообщает ЕНВ.

Пять кандидатов в президенты приняли участие в дебатах, проведенных общественным вещателем KBS. Кандидаты обсудили, как должно реагировать правительство Южной Кореи на ситуацию с КНДР, поскольку США усиливают давление на Северную Корею, что ускоряет развитие её ядерных и ракетных технологий.

Мун Джэин из крупнейшей Демократической партии, хотя и признает, что решение ядерной проблемы Севера должно быть главным приоритетом, настаивал на том, что политика примирения, однажды выдвинутая Ким Дэ Чжуном и другими лидерами, является основой отношений Южной и Северной Кореи.

Тем временем, консервативные кандидаты выступили против позиции Мун Джэина. Ан Чхольсу из центристской Народной партии отметил, что в настоящее время Южная Корея переживает серьезный кризис безопасности. Он подчеркнул необходимость жесткой борьбы с Севером, с американо-южнокорейским альянсом в качестве стержня, включая развертывание в Южной Корее передовой системы противоракетной обороны США – THAAD (Противоракетный комплекс подвижного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности, - прим. ред.). В этом, он поддерживает взгляды бывшего президента и лидера партии Пак Кын Хе, рейтинг которой до коррупционного скандала оставался на высоком уровне.

В связи с выбранной риторикой, согласно последним опросам, Ан Чхольсу стремительно догоняет Мун Джэина, который считался безусловным фаворитом. До выборов 9 мая планируется провести еще три раунда телевизионными дебатами.

"Корейский полуостров вновь оказался центральной темой международной повестки, - констатирует ведущий политолог Дальнего Востока Наталья Коломейцева. – Безусловно, основная борьба за президентский пост развернется вокруг "северокорейской проблемы" подобно тому, как в прошлом году "российская угроза" стала разменной картой на выборах в США", - отметила эксперт.