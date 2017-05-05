Северокорейский паром во Владивосток может перевозить грузы и рабочих

Российские эксперты не могут проверить отчет о российской компании, запускающей грузо-пассажирское паромное сообщение из северокорейского порта Насон во Владивосток. Однако они считают, что такой паром можно было бы использовать для доставки российских товаров в Северную Корею и северокорейскую рабочую силу в Россию, сообщает ЕНВ.

19 апреля информационное агентство Nikkei сообщило, что российская компания планирует начать паромные перевозки из северокорейского порта Насон во Владивосток. Однако эксперты двух стран пока скептически к этому относятся.

"Если сам факт запуска грузовой линии является правдой, а не "фальшивыми новостями", трудно оценить, для чего будет использоваться линия", - заявил директор азиатского стратегического центра при Институте экономики Российской Академии наук Джордж Толорая. Он также не уверен в объеме перевозимого груза и частоте переправы.

"Северокорейские пассажиры судна ManGyong Bong-92 отпразднуют мемориальные мероприятия, посвященные победе в Великой Отечественной войне, с китайскими туристами во Владивостоке и отправятся в Расон 10 мая", - сообщает информационное агентство Никкей.

Паром курсировал между Северной Кореей и японским портом в Ниигате до 2006 года, когда японское правительствозапретило ему заходить в японские порты в ответ на запуск северокорейской баллистической ракеты средней и большой дальности. Джордж Толорая сказал, что паром сейчас не работает.

Профессор Андрей Ланков из Университета Кукмин в Сеуле не видит смысла в запуске грузовой линии, потому что, по его словам, "объемы двусторонней торговли низки".

Он добавляет, что Россия и Северная Корея могут попытаться перенаправить часть торговли, которая ведется через Китай. Но Ланков сомневается, что паром будет использоваться на полную мощность и ожидает, что "он будет полупустым".

Джордж Толорая соглашается, что паром можно использовать для перенаправления торговых потоков и считает, что грузовая линия может иметь определенный потенциал.

"Паром может перевозить автомобили, продукты питания, электронику и даже запрещенные наркотики из Северной Кореи", - говорит Толорая.

"Из Северной Кореи, например, может перевозить морепродукты. Возможно, они смогут реэкспортировать товары из Юго-Восточной Азии. Паром также может использоваться российскими туристами в Северной Корее, что делает его основным источником дохода для страны ".

Людмила Захарова из Центра корейских исследований Института Дальнего Востока Российской Академии Наук считает, что паром можно использовать для перевозки северокорейских рабочих.

"Пассажирский транспорт может быть востребован из-за расширения сотрудничества между странами во временной трудовой миграции, - сказала она. - Северокорейские рабочие, как правило, выезжают во Владивосток на самолете из Пхеньяна, но это довольно дорого. Таким образом, путешествие по морю снизит эти расходы".

Объем двусторонней торговли между Россией и Северной Кореей снижается с 2014 года из-за действующих международных санкций, введенных против Пхеньяна. По данным посольства России в Северной Корее, двусторонний товарооборот в 2016 году составил 69 миллионов долларов. Джордж Толорая считает, что фактическая двусторонняя торговля между странами составляет около 1 миллиарда долларов.