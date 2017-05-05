Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

От первого лица

20 апреля 2017, 14:00
Инга Клокова: Мы выдадим столько кредитов на посевную, сколько будет нужно региону

Инга Клокова: Мы выдадим столько кредитов на посевную, сколько будет нужно региону

Россельхозбанк профинансировал приморских аграриев на сумму свыше 74 млн. рублей по новому механизму льготного кредитования

В Приморском крае полным ходом идут полевые работы. Эффективность весенней кампании, и, как следствие, достойный урожай осенью, напрямую зависят от слаженной работы сельхозпроизводителей, региональной власти и Россельхозбанка, обеспечивающего кредитование посевной. С момента запуска нового механизма льготного кредитования по ставке не выше 5% Приморский филиал Россельхозбанка профинансировал аграриев края на сумму свыше 74 млн рублей. Одними из первых финансирование получили фермеры Приморья -  ИП КФХ Мураев, КХ "Вилора", ИП КФХ Раченков, ИП КФХ Коцур. Об условиях финансирования сезонных работ корреспонденту ЕНВ рассказала директор Приморского филиала РСХБ Инга Клокова.

На каких условиях в 2017 году Банк выдает кредиты на проведение сезонных работ?

Россельхозбанк уделяет особое внимание финансированию сезонных работ. В настоящее время Банк снизил ставки по таким кредитам до минимально допустимого уровня 14,15% процентов годовых. Кроме того, в 2017 году запущен новый механизм льготного кредитования предприятий АПК, и Банк, как ключевой участник данной программы, предоставляет кредиты по ставке не выше 5% годовых, при этом основная часть средств направляется именно на проведение сезонных работ.

В текущем сезоне филиал обеспечит необходимые темпы и объемы финансирования. Сегодня у нас есть все возможности для того, чтобы полностью удовлетворить платежеспособный спрос заемщиков на данный вид кредитования, и мы выдадим столько кредитов на посевную, сколько будет нужно региону. Уверен, что это будет способствовать своевременному и успешному проведению весенней кампании.

Каковы темпы кредитования сезонных работ в текущем году?

По состоянию на 10 апреля мы уже выдали 78 млн. рублей, при этом уже порядка 80 млн. рублей предоставлено в рамках льготного кредитования по ставке не выше 5% годовых. Кредитные средства в основном привлекаются на закупку семян, средств защиты растений, приобретение минеральных удобрений, горюче-смазочных материалов, кормов и сырья для последующей переработки.

Средства также можно направить на уплату взносов при страховании сельхозпродукции, на покупку запчастей и материалов для ремонта сельхозтехники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов. Одним словом, Банк предусмотрел все потребности своих клиентов, связанные с весенними работами.

Мы прогнозируем, что в I полугодии 2017 года филиал направит на эти цели еще  порядка 500 млн. рублей.

Какие виды обеспечения принимает Банк по кредитам для заемщиков АПК?

В своей практике Россельхозбанк использует все виды обеспечения, предусмотренные действующим законодательством, в том числе залог недвижимого и движимого имущества, банковскую гарантию, гарантию Корпорации МСП, государственную гарантию субъекта Российской Федерации или гарантию муниципального образования.

Несмотря на достаточно высокие риски, Банк также принимает в залог продукцию будущего урожая, имущество, обремененное правом залога Банка (последующий залог) и земельные участки из состава земель сельскохозяйственного назначения. Учитывая, что все это низколиквидные виды залога, как правило, они принимаются кредитными организациями в качестве дополнительного обеспечения. Россельхозбанк же берет их в качестве основного.

Кроме того, если говорить об инвестиционных кредитах, то существует ряд продуктов, предусматривающих приобретение имущества за счет кредитных средств под их же залог, без  предоставления дополнительного обеспечения.

Проведение сезонных работ требует соблюдения оптимальных сроков. Как долго рассматривает заявки сельхозтоваропроизводителей?

В настоящее время в Банке установлен сокращенный срок принятия решения по заявкам на "сезонные" кредиты – не более 5 рабочих дней при представлении заемщиком минимального пакета документов. При этом уровень удовлетворения заявок составляет не менее 90 % от запрашиваемого объема – это значительно выше, чем по другим видам кредитов.

Превышение нормативного срока возможно только в случаях обращения заемщиков с тяжелым финансовым положением. При этом Банк, в отличие от других банков, не отказывает заемщику по формальным критериям его несоответствия установленным требованиям. В таком случае мы совместно  с клиентом осуществляем структурирование кредитной сделки на основе индивидуального подхода. Также мы идем навстречу сельхозпроизводителям и помогаем им в оперативном порядке дорабатывать документы для получения кредита, это тоже требует времени.

Индивидуальный подход даже при решении самых сложных вопросов давно стал визитной карточной Банка в регионе. В 2017 году Приморский филиал Россельхозбанка сохранит позиции лидера в финансировании АПК Приморского края и предоставит аграриям необходимый объем доступных кредитных ресурсов.

Метки: аграрии, кредитование, Россельхозбанк

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Александр Ивашкин: Вместо инвестиционной среды создали "инвестиционный понедельник"Александр Ивашкин: Вместо инвестиционной среды создали "инвестиционный понедельник"
13 апреля 2017, 15:40 5
Итоги функционирования свободных экономических зон с особым режимом подвел председатель НП "Лига финансовых институтов"
Владимир Закурко: Посмотрите, что берете, чтобы не получить гектар с "наследством"Владимир Закурко: Посмотрите, что берете, чтобы не получить гектар с "наследством"
03 апреля 2017, 12:40 1
Государственная программа не до конца отработана
Татьяна Баштовая: В новом сезоне в моде интеллект, рваные джинсы, колготки в сетку и каблукиТатьяна Баштовая: В новом сезоне в моде интеллект, рваные джинсы, колготки в сетку и каблуки
28 марта 2017, 13:10 3
Спецкор Студии детской журналистики "Недетские новости" провела беседу с известным приморским продюсером о бизнесе, политике и моде

Последние новости

Структура Абрамовича покупает у "ЕВРАЗа" Находкинский портСтруктура Абрамовича покупает у "ЕВРАЗа" Находкинский порт
сегодня, 00:20
Доходы от сделки будут, в том числе, направлены на снижение долга компании и улучшение ее финансового состояния
В Приморье будет создан один из крупнейших в мире логистических центров гелияВ Приморье будет создан один из крупнейших в мире логистических центров гелия
сегодня, 00:00
Производственная мощность центра составит 60 млн. нм/год в пересчете на газообразный гелий
Китай отреагировал на критику со стороны Северной КореиКитай отреагировал на критику со стороны Северной Кореи
вчера, 23:00
Пекин выступает против любых высказываний и действий, направленных на обострение ситуации на Корейском полуострове

От первого лица

Инга Клокова: Мы выдадим столько кредитов на посевную, сколько будет нужно региону
20.04.2017 14:00
Инга Клокова: Мы выдадим столько кредитов на посевную, сколько будет нужно региону
13.04.2017 15:40
Александр Ивашкин: Вместо инвестиционной среды создали "инвестиционный понедельник"
03.04.2017 12:40
Владимир Закурко: Посмотрите, что берете, чтобы не получить гектар с "наследством"

Самые популярные

Горячие обсуждения

24.04.2017 19:30
KFC выходит на Дальний Восток 1
25.04.2017 15:30
Северная Корея провела крупнейшие артиллерийские учения 1
27.04.2017 14:10
Путешествия в Северную Корею из Приморья находятся на грани срыва 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+