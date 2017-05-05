Введение упрощенного визового режима позволит увеличить поток перелетов иностранных граждан в регион

Глава одной из самых крупных авиакомпаний из КНР China Southern Airlines (СSA) Чжу Лян высоко оценил новый закон об упрощенном визовом режиме на территории Приморского края для 18 стран, в том числе, и ближайшего соседа, Китая. В связи с этим, представители китайской стороны пообещали удвоить количество перелетов на территорию края, сообщает ЕНВ.



Глава CSA Чжу Лян рассказал об увеличивающимся сотрудничестве воздушной отрасли Китая с регионом РФ.



"Мы были уверены, что Китай присутствует среди списка стран, которые могут въехать на территорию России по упрощенной схеме. Именно поэтому мы собираемся увеличить в два раза количество рейсов в Приморский край. Кроме того, сотрудничество с регионом является наиболее перспективным направлением для нашей компании. На данный момент мы перелетаем четыре раза в неделю из городов Харбин и Чанчунь, поскольку это две столицы северо-восточных провинций Китая, которые ближе всего расположены к российской границе. Через несколько месяцев мы уже будет перелетать по семь-восемь раз", - заявил он.

Во время прямого общения на международной конференции в Москве, на которой рассматривались вопросы въездной политики Китая и России, Чжу Лян высоко оценил работу российской стороны в этом направлении. От лица КНР он поблагодарил организаторов конференции — Федеральное агентство по туризму и туристическую ассоциацию "Мир без границ": "Благодаря агентству мы обеспечиваем комфортный отдых наших граждан в вашей стране", - отметил Чжу Лян.



Эксперты федерального агентства сообщили официальную статистику, из чего стало известно об активном приросте туристов из Китая. Так, в Приморском крае китайский турпоток за последние четыре года увеличился на 120% и составил в минувшем году свыше 390 тысяч человек.



В краевом департаменте туризма отмечают, что каждый год растет количество молодежи, приезжающей на долгое время в регион. И многие граждане Китая приезжают по индивидуальным турам, более высоко оценивая их, чем групповые. И это, в свою очередь, стимулирует российскую строну развивать различные сегменты туризма и смежных с ним отраслей — ресторанного и гостиничного бизнеса, в частности.