Введение упрощенного визового режима позволит увеличить поток перелетов иностранных граждан в регион

Об этом заявил глава одной из крупнейших китайских авиакомпаний
Глава одной из самых крупных авиакомпаний из КНР China Southern Airlines (СSA) Чжу Лян высоко оценил новый закон об упрощенном визовом режиме на территории Приморского края для 18 стран, в том числе, и ближайшего соседа, Китая. В связи с этим, представители китайской стороны пообещали удвоить количество перелетов на территорию края, сообщает ЕНВ.
Глава CSA Чжу Лян рассказал об увеличивающимся сотрудничестве воздушной отрасли Китая с регионом РФ.
"Мы были уверены, что Китай присутствует среди списка стран, которые могут въехать на территорию России по упрощенной схеме. Именно поэтому мы собираемся увеличить в два раза количество рейсов в Приморский край. Кроме того, сотрудничество с регионом является наиболее перспективным направлением для нашей компании. На данный момент мы перелетаем четыре раза в неделю из городов Харбин и Чанчунь, поскольку это две столицы северо-восточных провинций Китая, которые ближе всего расположены к российской границе. Через несколько месяцев мы уже будет перелетать по семь-восемь раз", - заявил он.
Во время прямого общения на международной конференции в Москве, на которой рассматривались вопросы въездной политики Китая и России, Чжу Лян высоко оценил работу российской стороны в этом направлении. От лица КНР он поблагодарил организаторов конференции — Федеральное агентство по туризму и туристическую ассоциацию "Мир без границ": "Благодаря агентству мы обеспечиваем комфортный отдых наших граждан в вашей стране", - отметил Чжу Лян.
Эксперты федерального агентства сообщили официальную статистику, из чего стало известно об активном приросте туристов из Китая. Так, в Приморском крае китайский турпоток за последние четыре года увеличился на 120% и составил в минувшем году свыше 390 тысяч человек.
В краевом департаменте туризма отмечают, что каждый год растет количество молодежи, приезжающей на долгое время в регион. И многие граждане Китая приезжают по индивидуальным турам, более высоко оценивая их, чем групповые. И это, в свою очередь, стимулирует российскую строну развивать различные сегменты туризма и смежных с ним отраслей — ресторанного и гостиничного бизнеса, в частности.
Метки: China Southern Airlines, виза, Китай