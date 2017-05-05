МВФ обновил прогноз роста Китая на 2017 и 2018 годы

Международный валютный фонд (МВФ) во вторник пересмотрел свой прогноз экономического роста Китая в 2017 и 2018 гг., что отражает более сильный, чем ожидалось прежде, прирост национальной экономики, сообщает ЕНВ.

В своем последнем выпуске "Перспективы развития мировой экономики" МВФ ожидает, что экономика Китая вырастет на 6,6% в 2017 году и 6,2% в 2018 году. Это на 0,1 и 0,2 соответственно процентных пункта выше, чем аналогичный прогноз в январе.

Пересмотр в сторону увеличения отражает более сильный, чем ранее ожидалось, импульс китайской экономики в 2016 году и ожидание дальнейшего продолжения наметившейся тенденции, отмечают в МВФ.

С учетом больших перспектив для китайской экономики был также поднят прогноз роста мировой экономики в 2017 г. МВФ ожидает, что глобальная экономика вырастет на 3,5 процента в этом году, что на 0,1 процентного пункта выше прогноза в январе.

"Это улучшение, в основном, связано со стабилизацией экономики в Европе и Азии, особенно это подтверждают экономические показатели в Китае и Японии, - отметил главный экономист МВФ Морис Обстфельд. – Процесс перебалансировки в Китае продолжается, как видно из снижающегося профицита счета текущих операций и увеличения доли услуг в валовом внутреннем продукте (ВВП)".

Однако, при этом, МВФ предложил Китаю принять меры для устранения растущей уязвимости, связанной с быстрой кредитной экспансией.

Он также предупредил, что протекционистские меры, принятые странами с развитой экономикой, могут привести к более жесткому ужесточению финансовых условий в Китае, что может усугубляться давлением оттока капитала. Это в дальнейшем может негативно повлиять на китайскую экономику.