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Япония

19 апреля 2017, 15:30
Японские силы самообороны открыли почти все должности для женщин-военнослужащих

Японские силы самообороны открыли почти все должности для женщин-военнослужащих

Теперь они смогут служить почти во всех структурных подразделениях СС

Министерство обороны Японии сообщило во вторник, что оно предоставит женщинам почти все позиции в силах самообороны для того, чтобы удвоить долю женщин в них, сообщает ЕНВ.

Например, женщинам будет разрешено поступить на военную службу к пехотным и танковым войскам сухопутных сил самообороны.

По данным министерства, из 230 тысяч сотрудников СС женщины в настоящее время составляют 14 тысяч человек (около 6 %).

Ранее министерство запрещало женщинам занимать должности, которые требуют больших физических нагрузок, а также предполагают нахождение на боевом дежурстве.

Однако, в последнее время наблюдается постепенное сокращение запрещенных для замещения женщинами постов в силах самообороны. В прошлом году министерство разрешило назначение женщин на должности в вертолетное подразделение противотанковых СС и на морской ракетный корабль.

"Увеличение доли женщин в вооруженных силах, в первую очередь, свидетельствует о снижении значения самих военных ведомств в управлении государством, - подчеркивает политолог, директор Центра социальных инноваций "Чёрный куб" Юрий Коломейцев. – Так, во многих странах Евросоюза, которые "защищают" силы НАТО, министры обороны – женщины. То есть, во многих развитых странах мира, очевидно, отдается приоритет развитию, обеспечение национальной безопасности их не беспокоит – во многом, этим занимаются даже не их вооруженные силы. В частности, в Японии, согласно акту капитуляции 1945 года и принятой позднее конституции, действуют лимитированные силы самообороны, а не регулярные войска", – напомнил эксперт.

Метки: силы самообороны, служба

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