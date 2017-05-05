В следующем году Китай планирует выпустить на рынок беспилотные грузовики

Автокомпания FAW Jiefang, производящая непассажирские автомобили, с начала 2018 года надеются выпустить серию грузовых беспилотных автомобилей, сообщает ЕНВ.

Информационное агентство Xinhua из Китая предоставило информацию, согласно которой первичное тестирование беспилотного грузового средства показало успешность своей задумки. Испытания проходили на исследовательской базе в провинции Цзилинь. Грузовик сам исполнил все запрограммированные маневры и удаленные команды. Так, оказалось, что автомобиль может точно распознавать светофорные цвета, а также мог ускоряться и замедляться, и, в случае необходимости, изменить свое направление. Помимо прочего, беспилотный грузовик может сам переключиться на режим адаптивного круиз-контроля.

Генеральный менеджер компании FAW Ху Ханьцзе сообщил о том, что будущие пользователи проявили интерес к беспилотному грузовику. Уже сейчас компания подсчитывает количество предварительных заказов. Менеджером также отмечено, что для начала производства уже разработана полная система действий для партнеров.

Экспертами подсчитано, что беспилотные грузовики FAW будут иметь высокий спрос покупателей, так как автомобиль сможет предоставить возможность огромным перевозным корпорациям избавиться от большого числа сотрудников-водителей. Как известно, из-за высокой степени напряженности работы водители грузового транспорта склонны допускать множество ошибок. Также, беспилотная технология перевозки на порядок сократит операционные расходы.

Отметим, что в 2017 году FAW планирует втрое увеличить объем сбыта автомобилей на российском рынке по сравнению с 2016-м. К 2018 FAW рассчитывает развернуть в России широкую дилерскую сеть с 40 центрами, что приведет к дальнейшему росту сбыта. Дальше - больше: задача-максимум – перейти от экспорта к налаживанию сборки в РФ.