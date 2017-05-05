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Китай

18 апреля 2017, 16:10
Получить "грин-карту" в Китае станет проще

Получить "грин-карту" в Китае станет проще

В 2016 году 1 576 иностранцев получили постоянный вид на жительство в Поднебесной

В Китае официально стартовала реформа разрешений на постоянное проживание для иностранцев, или вида на жительство. Соответствующий план был издан на днях Министерством общественной безопасности КНР, сообщает ЕНВ со ссылкой на агентство Синьхуа.

Согласно плану, карта "ВНЖ иностранца", известная как китайская "грин-карта", будет переименована в "удостоверение личности иностранца с ВНЖ".

Также как и на удостоверениях личности китайских граждан, информация об иностранце будет содержаться на чипе машиночитаемой карты. В связи с этим также будут обновлены информационные системы, которыми пользуются департаменты железнодорожного и воздушного транспорта, банки, гостиницы и т.д.

Данный план реформ, утвержденный Центральной руководящей группой по всестороннему углублению реформ, служит национальной стратегии развития специалистов и является ответом на озабоченности общества.

Эта реформа также призвана предоставить иностранцам более легкий доступ к общественным услугам в Китае, соответствующую работу намечено завершить к июню.

Согласно статистике МОБ, в 2016 году 1 576 иностранцев получили постоянный вид на жительство в Китае, что на 163% больше уровня предыдущего года. С сентября 2015 года Китай добился огромного прогресса в смягчении требований к получению ВНЖ для иностранцев, что позволило привлечь из-за границы больше специалистов, а также содействовало международным обменам.

Метки: грин-карта, Китай

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