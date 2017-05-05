В Восточном военном округе впервые прошел конкурс операторов беспилотных летательных аппаратов

Впервые в Восточном военном округе (ВВО) состоялся конкурс профессионального мастерства расчетов беспилотных летательных аппаратов (БЛА), сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ВВО.

Состязания прошли на общевойсковом полигоне Князе-Волконский в Хабаровском крае. В них приняли участие лучшие расчеты беспилотников из общевойсковых объединений округа, дислоцированных в Приморском крае и на острове Сахалин, а также расчет БЛА морской авиации Тихоокеанского флота. Все они стали победителями отборочных этапов конкурса.

Во время конкурса каждой команде были вручены задания с фотографиями замаскированных командных и наблюдательных пунктов, а также автомобильной и гусеничной техники условного противника. Военнослужащие должны были обнаружить первую цель с помощью беспилотника "Орлан-10" не менее чем за 9 минут после взлета. Всего им предстояло засечь пять основных и три запасных цели, при этом беспилотник разрешалось вести не ниже 1000 м от земли, а радиус поисков составил около 30 км.

Заключительным этапом соревнований стало приземление беспилотного самолета. Посадить БЛА было необходимо точно в заданный квадрат размером 10 кв. м.

По итогам первых в округе соревнований операторов беспилотных летательных аппаратов наивысшее мастерство ведения разведки и выявления наземных целей показал расчет БЛА, представляющий подразделение беспилотников армейского корпуса ВВО, дислоцированного на острове Сахалин. Расчеты этого объединения регулярно осуществляют воздушное патрулирование вверенных районов в самых сложных климатических условиях Дальнего Востока.

Теперь победители представят Восточный военный округ на очередном всеармейском этапе состязаний лучших операторов БЛА.