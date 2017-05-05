Северная Корея обвинила США в возможном развязывании ядерной войны

Северокорейский дипломат Ким Ин Рён, представляющий КНДР в ООН, обвинил Соединённые Штаты в возможном развязывании войны и поддержании конфликта. По словам дипломата, США создали опасную ситуацию на Корейском полуострове, поэтому в скором времени может начаться ядерная война. Впрочем, такой сценарий Северную Корею не пугает и дипломат пообещал дать отпор, если начнутся военные действия, сообщает ЕНВ.

Также северокорейский дипломат заявил, что КНДР выступает против обсуждения 28 апреля в Совете Безопасности ООН нарушений режима нераспространения ядерного оружия со стороны Северной Кореи. Северокорейская сторона считает такое обсуждение нарушением суверенитета своего государства. Также северокорейский дипломат считает, что Совет Безопасности действует в интересах США.

От своих ядерных испытаний Северная Корея отказываться не намерена, о чём тоже ранее говорил Ким Ин Рён.

Напомним, что ранее северокорейская сторона сделала несколько громких заявлений касаемо применения оружия в адрес Сеула и американских баз в Японии. Также они готовы применить оружие на территории США. По словам северокорейских должностных лиц, они готовы превратить города и базы в пепел за считанные минуты.

Также следует напомнить, что на днях Северная Корея произвела запуск ракеты, которая взорвалась сразу после старта.