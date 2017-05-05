Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

В мире

18 апреля 2017, 15:00
Северная Корея обвинила США в возможном развязывании ядерной войны

Северная Корея обвинила США в возможном развязывании ядерной войны

Представитель КНДР в ООН напомнил своим коллегам о принципе невмешательства во внутренние дела государства

Северокорейский дипломат Ким Ин Рён, представляющий КНДР в ООН, обвинил Соединённые Штаты в возможном развязывании войны и поддержании конфликта. По словам дипломата, США создали опасную ситуацию на Корейском полуострове, поэтому в скором времени может начаться ядерная война. Впрочем, такой сценарий Северную Корею не пугает и дипломат пообещал дать отпор, если начнутся военные действия, сообщает ЕНВ.

Также северокорейский дипломат заявил, что КНДР выступает против обсуждения 28 апреля в Совете Безопасности ООН нарушений режима нераспространения ядерного оружия со стороны Северной Кореи. Северокорейская сторона считает такое обсуждение нарушением суверенитета своего государства. Также северокорейский дипломат считает, что Совет Безопасности действует в интересах США.

От своих ядерных испытаний Северная Корея отказываться не намерена, о чём тоже ранее говорил Ким Ин Рён.

Напомним, что ранее северокорейская сторона сделала несколько громких заявлений касаемо применения оружия в адрес Сеула и американских баз в Японии. Также они готовы применить оружие на территории США. По словам северокорейских должностных лиц, они готовы превратить города и базы в пепел за считанные минуты.

Также следует напомнить, что на днях Северная Корея произвела запуск ракеты, которая взорвалась сразу после старта.

Метки: Северная Корея

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

В КНДР задержан гражданин США за "враждебные действия"В КНДР задержан гражданин США за "враждебные действия"
вчера, 20:00
Американский гражданин корейского происхождения занимался поставками гуманитарной помощи
Северная Корея выступила с резкой критикой действий руководства КитаяСеверная Корея выступила с резкой критикой действий руководства Китая
вчера, 16:00
В Пхеньяне негативно отнеслись к сближению американской и китайской дипломатии на фоне обострения отношений в регионе
МИД КНДР: ситуация на Корейском полуострове является самой тяжелой за последние 50 летМИД КНДР: ситуация на Корейском полуострове является самой тяжелой за последние 50 лет
03 мая 2017, 11:30
В понедельник бомбардировщики ВВС США имитировали нанесение воздушных ударов по Северной Корее

Последние новости

Структура Абрамовича покупает у "ЕВРАЗа" Находкинский портСтруктура Абрамовича покупает у "ЕВРАЗа" Находкинский порт
сегодня, 00:20
Доходы от сделки будут, в том числе, направлены на снижение долга компании и улучшение ее финансового состояния
В Приморье будет создан один из крупнейших в мире логистических центров гелияВ Приморье будет создан один из крупнейших в мире логистических центров гелия
сегодня, 00:00
Производственная мощность центра составит 60 млн. нм/год в пересчете на газообразный гелий
Китай отреагировал на критику со стороны Северной КореиКитай отреагировал на критику со стороны Северной Кореи
вчера, 23:00
Пекин выступает против любых высказываний и действий, направленных на обострение ситуации на Корейском полуострове

От первого лица

Инга Клокова: Мы выдадим столько кредитов на посевную, сколько будет нужно региону
20.04.2017 14:00
Инга Клокова: Мы выдадим столько кредитов на посевную, сколько будет нужно региону
13.04.2017 15:40
Александр Ивашкин: Вместо инвестиционной среды создали "инвестиционный понедельник"
03.04.2017 12:40
Владимир Закурко: Посмотрите, что берете, чтобы не получить гектар с "наследством"

Самые популярные

Горячие обсуждения

24.04.2017 19:30
KFC выходит на Дальний Восток 1
25.04.2017 15:30
Северная Корея провела крупнейшие артиллерийские учения 1
27.04.2017 14:10
Путешествия в Северную Корею из Приморья находятся на грани срыва 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+