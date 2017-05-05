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Южная Корея

18 апреля 2017, 11:40
В Сеуле решат транспортную проблему за счет возведения аттракциона в центре города

В Сеуле решат транспортную проблему за счет возведения аттракциона в центре города

Новый туристический аттракцион "Гондола лифт" возможно появится в столице Республики Корея

Сеул ищет альтернативу общественному транспорту, чтобы решить затор в центральном районе города вдоль реки Хана и также создать новую туристическую достопримечательность, сообщает ЕНВ.

В воскресенье правительство Сеула заявило, что рассматриваются различные проекты, предложенные по результатам общественного конкурса, соединяющие центр города с прибрежными районами.

Точные районы, которые следует связать, еще не определены, но, вероятнее всего, связаны будут йеуидиская церковь, спортивный комплекс Jamsil и парк DdukseomPark.

"Торги были начаты в прошлом месяце, но только одна фирма предложила ставку, таким образом, конкурс был перенесен, - поясняют в отделе по связям с общественностью правительства. - Мы рассматриваем гондольный подъемник в качестве одного из вариантов, но нам нужно дождаться результатов торгов".

Зона реки Хань, пересекающая Сеул по горизонтали, состоит из естественно-природной зелени и мест для отдыха на открытом воздухе, включая парки, велосипедные дорожки, круизные пристани и концертные площадки.

Однако, основные дороги, такие как Олимпийское шоссе с южной стороны реки и скоростная автомагистраль Гангбион – с северной, ограничивают доступ к прибрежной зоне. 

Правительство южнокорейской столицыхочет, чтобы новый вид транспорта был привлекательным для туристов, например, как канатная дорога Строки Эмирата в Лондоне или трамвай в Нью-Йорке на острове Рузвельт.

Метки: атракцион, Южная Корея

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