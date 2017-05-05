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В мире

18 апреля 2017, 09:00
премьер-министр Хван Гё Ан и вице-президент Майкл Пенс

Конфликт между США и КНДР может отразиться на развитии Дальнего Востока

Война на границе с Дальним Востоком приведёт к потерям в экономике

США и Республика Корея введут дополнительные санкции в отношении КНДР в случае осуществления ею новых военных провокаций, говорится в заявлении официальных лиц двух стран по итогам переговоров в Сеуле. Эскалация конфликта может больно ударить по Дальнему Востоку, считают эксперты, сообщает ЕНВ.

"Если же конфликт из латентного состояния все же перерастет в открытый, то совершенно очевидно, что ничего хорошего в плане развития Дальнему Востоку он не принесет, - рассуждает ведущий политолог Приморья, заведующая кафедрой политологии ДВФУ Наталья Коломейцева. - И дело здесь не в том, что наши стратегические партнеры в АТР не захотят инвестировать в российский Дальний Восток. Сама по себе война негативно сказывается на любых трансграничных отношениях. Исторически граница на Дальнем Востоке была самой милитаризированной среди других сегментов границы Российского государства. И вплоть до начала 2000-х годов это мешало развитию связей с партнерами из АТР. В этом отношении, любые конфликты в регионе и не важно, где они будут проходить, не сопоставимы с задачей развития Дальнего Востока, которая напрямую связана с развитием трансграничных отношений в Северо-Восточной Азии и выхода России в Азиатско-Тихоокеанский регион", - заключила эксперт.

По данным агентства Рёнхап, Южная Корея и США намерены применить "мощные карательные меры", если КНДР продолжит свои провокации.

"Республика Корея и США примут мощные карательные меры в случае дальнейших провокаций КНДР", — сказал временно исполняющий обязанности южнокорейского президента, премьер-министр Хван Гё Ан после переговоров в Сеуле с американским вице-президентом Майклом Пенсом.

США приступили к размещению противоракетной системы THAAD в Южной Корее на фоне ракетных испытаний в КНДР. Договорённость об этом была достигнута в июле 2016-го. Это вызвало обеспокоенность со стороны России и Китая. В развёртывании системы ПРО в Южной Корее они увидели шаги по сдерживанию своего ракетного потенциала. Россия подчёркивала, что действия США ведут к обострению ситуации в регионе. При этом китайская сторона предлагала договор об отказе от военных манёвров взамен на замораживание ядерных испытаний Пхеньяном. Однако такой вариант был отвергнут.

"Ни о каких вооруженных столкновениях на Корейском полуострове говорить не приходится, по той причине, что это не выгодно ни одной из сторон, причастных к урегулированию конфликта, - утверждает в свою очередь политолог, директор Центра социальных инноваций "Чёрный куб" Юрий Коломейцев. - КНДР это не нужно в целях сохранения режима; Южной Кореи, Японии, России и Китаю - ввиду географической близости к региону; США также реально не заинтересованы в открытых столкновениях, поскольку в таком случае это будет для них первый реальный конфликт, в котором они напрямую (а не опосредованно) участвуют со времен Второй Мировой Войны, а после неубедительного обстрела военной базы в Сирии никто в военном командовании США не рискнет проводить какие-то ни было маневры. Таким образом, реальных стремлений сторон к открытому вооруженному конфликту не существует. Напряженность вокруг полуострова имеется, но она продолжается весь последний год, ответственность за нее несет КНДР, а также Япония и Южная Корея, которые вновь поднимают вопрос о международной безопасности".

Метки: Северная Корея, США

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Мнения, комментарии (4)

marik, 18.04.2017 14:41
Политолог и автор статьи вообще не в теме вопроса, а как инвестиции во Вьетнам, ту же южную Корею, Камбоджу и прочие страны. Или все же "эксперты" вывод делали только по РФ?
Корейец, 20.04.2017 13:58
marik, какой Вьетнам и Камбоджия, проснись речь о Дальнем Востоке. Читать вообще умеешь?
Северокореец, 20.04.2017 22:30
Да, и речь, собственно, не о инвестициях из КНДР, речь об иностранных инвестициях из стран АТР в Дальний Восток в целом!
Самыйсеверныйкореец, 24.04.2017 23:47
ААААААА marik ты монстр....)

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