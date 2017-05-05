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Китай

18 апреля 2017, 00:00
В Китае открылся 7-й Пекинский международный кинофестиваль

В Китае открылся 7-й Пекинский международный кинофестиваль

В фестивале принимают участие представители из России

В воскресенье в китайской столице торжественно открылся 7-й Пекинский международный кинофестиваль. В этом году фестиваль продлится с 16 по 23 апреля, церемония открытия и закрытия будет проведена в студии Coscinomancy China China Film Group Corporation, сообщает ЕНВ.

Как сообщил заместитель ответственного секретаря оргкомитета кинофестиваля Ху Дун, в рамках фестиваля пройдет более 300 мероприятий, включая церемонии открытия и закрытия, конкурсную программу на соискание премии "Тяньтань" ("Храм Неба"), тематические семинары, показы документальных фильмов и киноконцерты.

В ходе фестиваля, который продлится семь дней, в 30 кинотеатрах Пекина будет показано приблизительно 500 кинолент.

За главный приз VII Пекинского международного кинофестиваля - приз "Храм Неба" ("Tiantan") - будут бороться 15 фильмов, снятых представителями 19 стран.

В главной конкурсной программе из России не будет представлено фильма, но за главный приз будет бороться фильм "Чужой дом" (Houseofothers) режиссера Русудана Глурджидзе. В создании картины, помимо Грузии, также принимали участие Испания, Хорватия и Россия.

Кроме того, гости фестиваля смогут увидеть фильм совместного производства России и Германии - "Райский уголок" Андрея Кончаловского, а также советские фильмы Эльдара Рязанова "Служебный роман" и "Вокзал для двоих".

Следует отметить, что в этом году особое внимание в работе фестиваля будет уделено фильмам, представленным странами вдоль "Пояса и пути", включающего Экономический пояс Шелкового пути и Морской Шелковый путь 21-го века.

Международный кинофестиваль в Пекине проводится ежегодно с 2010 года при поддержке правительства Пекина, который является его основателем. Шестой Пекинский международный кинофестиваль в 2016 году подписал соглашения на сумму более 16,3 млрд. юаней ($ 2,5 млрд.).

В прошлом году главный приз фестиваля завоевал аргентинский фильм "Полина" (Paulina), режиссер-постановщик Сантьяго. За главный приз фестиваля - приз "Храм Неба" ("Tiantan") - сражались 15 фильмов из 12 стран. Из России в основной конкурсной программе присутствовал фильм режиссера Сергея Мокрицкого "Я - учитель". В 2016 году за отбор на премию "Пекин" боролись 433 фильма из 42 стран мира.

Метки: кинофестиваль, Китай

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