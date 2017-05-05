В Токио Диснейленд закрыли на реконструкцию

Масштабные ремонтные работы начались в токийском Диснейленде,которые будут завершены весной 2020 года. Таким образом,оператор стремится преодолеть тенденцию снижения числа посетителей, сообщает ЕНВ.

Общая стоимость проекта составит 75 млрд. йен. Данный проект является одним из самых крупномасштабных инвестиций Oriental Land Co.

Парк аттракционов был открыт в 1983 году в городе Ураясу, префектуре Тиба, к востоку от Токио. Два новых аттракциона построят на основе популярных фильмов Диснея "Красавица и Чудовище" и "Большой герой 6".

OrientalLand надеется, что реконструкция позволит остановить снижение посетителей токийских Диснейленда и DisneySea, которые расположены рядом друг с другом.

В 2014 году токийский Диснейленд посетило рекордное количество посетителей. Благодаря выходу диснеевского фильма "Frozen" Диснейленд посетило 31,37 млн. При этом, в последующие два года произошло падание числа посетителей.