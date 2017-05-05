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Политика

13 апреля 2017, 18:00
Арестован глава Надеждинского сельского поселения Александр Столяров

Арестован глава Надеждинского сельского поселения Александр Столяров

Суд избрал главе меру пресечения в виде заключения под стражу

Следственным органом в отношении главы Надеждинского сельского поселения Надеждинского муниципального района Александра Столярова возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий, сообщает ЕНВ со ссылкой на Прокуратуру края.

Сегодня, 13 апреля 2017 года, по ходатайству органа следствия, поддержанному прокурором, суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

По версии следствия, в 2013 году администрация Надеждинского района в лице главы заключила муниципальный контракт с коммерческим предприятием на приобретение помещений в муниципальную собственность на условиях участия в долевом строительстве. Новый дом должен быть возведен на земельном участке, на котором уже находился фундамент незавершенного строительства.

В связи с нахождением указанного объекта, подозреваемый принял решение о демонтаже недостроенного объекта, при этом нарушил порядок списания муниципального имущества. Не создал специальную комиссию, не приватизировал объект. В своем распоряжении глава обязал застройщика произвести демонтаж существующего объекта за счет собственных средств, произвести оценку железобетонных конструкций и возместить в казну стоимость строительных материалов.

Застройщик же, в свою очередь, не произвел демонтаж, а реконструировал объект и возвел жилой дом, возместив стоимость в размере больше 563 тыс. рублей, тогда как фактически рыночная стоимость недостроенного объекта составила больше 4,7 млн. рублей. То есть, из-за действий подозреваемого, явно выходящих за пределы его полномочий, бюджету Надеждинского сельского поселения причинен ущерб не менее 4,17 млн. рублей. По ходатайству следователя суд избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается, собирается доказательственная база для предъявления обвинения. Преступление выявлено сотрудниками УМВД России по Приморскому краю. Расследование ведут следователи регионального Следственного комитета России. Ход расследования данного уголовного дела поставлен на контроль в Прокуратуре края.

Метки: арест, Надеждинск

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