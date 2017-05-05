Россия наложила вето на резолюцию СБ ООН по Сирии

Россия заблокировала принятие проекта резолюции, которым предлагалось помочь генеральному секретарю ООН расследовать предполагаемые инциденты с химическим оружием в Сирии, в том числе в Хан-Шейхуне, сообщает ЕНВ со ссылкой на Центр новостей ООН.

"Документ, подготовленный западными странами, набрал необходимые для принятия 10 голосов, что вынудило Москву наложить на него вето", — сообщает агентство.

Как отмечается, кроме России, против принятия проекта выступила Боливия. Три государства - Китай, Эфиопия и Казахстан - воздержались.

Авторы резолюции предлагали самым решительным образом осудить случаи применения химического оружия в Сирии, в частности нападение на Хан-Шайхун, сообщение о котором поступило 4 апреля, и добиваться привлечения виновных к ответственности. Они призывали Миссию по установлению фактов ОЗХО и Совместный механизм по расследованию в Сирии как можно быстрее провести расследование и сообщить о его результатах.

Один из пунктов проекта резолюции предусматривал необходимость предоставления инспекторам планов полетов, полетных журналов и любой другой информации о воздушных операциях, в том числе за 4 апреля 2017 года. Кроме того авторы резолюции предлагали обязать Сирию предоставить имена всех командиров любых воздушных средств, обеспечить инспекторам доступ ко всем объектам и дать им возможность встретиться с генералами или другими офицерами сирийской армии.

"Наш проект резолюции содержит осуждение событий, которые произошли 4 апреля в Хан-Шейхуне, в провинции Идлиб в Сирии. В нем мы предлагаем выразить поддержку Миссии ОЗХО по установлению фактов и Совместному механизму по расследованию, говорим о необходимости полного доступа экспертов к соответствующим объектам и призываем все сирийские стороны к сотрудничеству с этими механизмами", - заявил Постоянный представитель Великобритании при ООН Майкл Райкрофт.

Он подчеркнул, что это самое минимальное, что может сделать сегодня Совет Безопасности в ответ на трагедию в Хан-Шайхуне, которая доминирует в международной повестке дня в последние восемь дней.

Заместитель Постоянного представителя России Владимир Сафронков заявил, что вынесение резолюции на голосование нецелесообразно, особенно в свете сегодняшней встречи в Москве российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

"Мы предложили американской стороне сделать совместное обращение к Генеральному директору ОЗХО Узюмджю с просьбой незамедлительно сформировать независимую международную миссию для посещения Хан-Шайхуна, где предположительно были применены отравляющие вещества, и авиабазы Шайрат. Госсекретарь Тиллерсон обещал взять вопрос в разработку, и мы надеемся, что в Вашингтоне конструктивно отреагируют на это предложение в складывающейся обстановке", - сказал представитель России.

По словам Сафронкова, авторы резолюции "назначили виновных еще до начала расследования" и попытались легитимизировать ракетный удар США по сирийской авиабазе Шайрат, который Москва считает нарушением международного права.

Постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари поблагодарил Россию и Боливию за позицию по проекту резолюции, который, по его словам, подрывает доверие к международным институтам, а также наносит удар по международному миру и безопасности в целом. Башар Джаафари напомнил участникам заседания о том, что Дамаск присоединился к Конвенции по запрещению химического оружия, и заверил их в том, что его страна неукоснительно соблюдает все свои обязательства, принятые в рамках этого документа.

После голосования посол США Никки Хейли заявила, что Россия "в очередной раз приняла сторону режима Асада" в противовес всему международному сообществу. А представитель Великобритании Майкл Райкрофт напомнил, что это уже девятое российское вето, связанное ситуацией в Сирии.

4 апреля представители Турции и оппозиции Сирии сообщили о химической атаке в городке Хан-Шейхун в пригороде города Идлиб. Национальная коалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) обвинила в произошедшем сирийскую армию, подчиняющуюся президенту Башару Асаду.

По разным данным, в результате инцидента погибли от 50 до 80 человек, ещё от 200 до 300 пострадали. Дамаск в ответ на обвинения заявил, что армия страны не обладает химоружием, а заявления оппозиции являются частью пропагандистской акции.

Напомним, по факту инцидента на рассмотрение СБ ООН были вынесены три проекта резолюции. Первый требует от Дамаска передать следственной комиссии ООН всю информацию о полётах авиации в день происшествия и предоставить доступ на военные базы. Документ предложен США, Великобританией и Францией. Российский вариант предусматривает отправку экспертов Организации по запрещению химоружия и ООН на место инцидента. Третья резолюция распространена 10 временными членами Совбеза в качестве компромиссного варианта.