В конце апреля Синдзо Абэ посетит с рабочим визитом Россию

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ подтвердил, что планирует посетить Россию с рабочим визитом с 27 по 28 апреля. Встреча глав пройдет в Москве или в Санкт-Петербурге, сообщает ЕНВ со ссылкой на информационное агентство Kyodo.

Японский премьер-министр пообещал решить территориальный спор с Россией и заявил, что хочет подписать российско-японский мирный договор с Путиным.

Кроме этого, СиндзоАбэнамерен обсудить пути реализации совместной экономической деятельности Японии и России на Южно-Курильских островах, вероятность которой была озвучена еще на российско-японском саммите во время визита в Японию президента РФ Владимира Путина 15-16 декабря 2016 года. Позднее, 7 февраля, на заседании специально созданного при МИД Японии Совета по совместной экономической деятельности Абэ назвал ее основные направления: рыболовство, туризм, здравоохранение и экология.

Ранее, после переговоров министров иностранных дел России и Японии Сергея Лаврова и ФумиоКисиды, прошедших 20 марта, сообщалось, что СиндзоАбэ может приехать с визитом в Россию в апреле.

На той пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил: "Мы дали конкретные проекты совместной экономической деятельности нашим японским партнерам, а взамен получили идеи и договорились, что мы будем оперативно работать над этими предложениями".

"Принимая во внимание недавние консультации по этому вопросу, мы предоставили российской стороне пакет наших предложений по совместной экономической деятельности", - в свою очередь, заявил министр иностранных дел Японии Фумио Кисида, отметив, что работа по заполнению перечня предложений будет продолжена.

В последнее время российско-японские отношения стали активнее: в 2016 году СиндзоАбэ приезжал в Россию дважды – в мае в Сочи и в сентябре во Владивосток на Восточный экономический форум (ВЭФ). В этом году, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, премьер-министр Японии, помимо апрельской встречи с Путиным, может снова приехать на ВЭФ, который пройдет 2-7 сентября.