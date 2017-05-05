На Тихоокеанском флоте прошёл чемпионат по акватлону

Во Владивостоке в бассейне ТОВВМУ имени адмирала С.О. Макарова состоялся чемпионат Приморского объединения разнородных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) по акватлону. В подводных боях принимали участие более тридцати военнослужащих и гражданских служащих любителей подводного плавания, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ТОФ..

Любители этого вида борьбы, ежегодно принимающие участие в соревнованиях, уже имеют достаточный опыт ведения подводного боя. Каждый участник выработал свою тактику, поэтому поединки стали более зрелищными. ему присваивается победа в раунде.

Спортивный акватлон — поединок двух спортсменов, находящихся в воде, с целью завладеть лентой соперника, закрепленной на его щиколотке. Борьба проходит под водой и на поверхности, разрешается выныривать и вдыхать. Поединок состоит из трёх раундов по 30 секунд с перерывами не менее 1,5 минут. В течение шести секунд после начала раунда спортсмены должны пройти в ворота ринга. За это спортсмен получает 1 очко. Можно препятствовать вхождению в ринг своего противника. Тот, кто не впустит соперника в ринг в течение шести секунд, выигрывает раунд со счетом 1:0. Другой способ выиграть раунд состоит в том, чтобы сорвать одну из лент соперника и первым показать её на поверхности внутри ринга. За это спортсмен получает 2 очка и ему присваивается победа в раунде.

По итогам соревнований третье место занял главный старшина Константин Посохов, в прошлом году участвовавший во всеармейском этапе конкурса водолазов "Глубина-2016". Рядовой Кирилл Трунов стал победителем этого конкурса и серебряным призёром чемпионата объединения.

Награду высшей пробы завоевал главный старшина Владимир Леонов. Он уже принимал участие во флотском чемпионате, но тогда ему не удалось показать высоких результатов. В этот раз он оказался сильнее своего товарища по команде и одержал победу.