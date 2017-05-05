Главы стран АТР участвуют в конференции по международному сотрудничеству

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский отправился в Японию в составе делегации региона. Глава края возглавил региональную делегацию на 22-ом саммите по международному обмену и сотрудничеству региональных администраций стран Северо-Восточной Азии, сообщает ЕНВ.



Саммит проходит с 9 по 10 апреля. Как сообщили изданию в департаменте международного сотрудничества края, международный форум в этом году затрагивает проблемы восстановление территорий после пожаров и стихийных бедствий, туристических связей между странами и экономического сотрудничества.



В конференции участвуют пять регионов-партнеров. Россию представляет Приморский край, регионы других стран - японская префектура Тоттори, китайская провинция Цзилинь, провинции республики Корея - Кангвон и центральный аймак Монголии. Главы регионов прибыли в составе делегаций на конференцию, во время которой принимаются стратегические решения в развитии торговли, экономики, инвестиций и культуры.



Экспертами высказано мнение о том, что в рамках форума Владимир Миклушевский подпишет соглашения о сотрудничестве с губернатором префектуры Тоттори Хираи Синдзи. Регионы вместе займутся переработкой бытовых отходов и организацией туристических маршрутов с участием туристско-рекреационного кластера "Приморское кольцо".



Первый форум по международному обмену и сотрудничеству региональных администраций стран Северо-Восточной Азии прошел 22 года назад, в 1994 году. В 2018 году саммит будет проходить в Приморском крае.