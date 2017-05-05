Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Китай

10 апреля 2017, 14:00
Китай в несколько раз обогнал другие страны АТР по сотрудничеству с Приморьем в сфере торговли

Китай в несколько раз обогнал другие страны АТР по сотрудничеству с Приморьем в сфере торговли

Соответствующие данные опубликовали специалисты Приморскстата и Дальневосточного таможенного управления

По подсчетам специалистов, за прошедший год экспорт продукции уменьшился на 20%. Но главными партнерами региона продолжают являться страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом рассказали эксперты Приморскстата и Дальневосточного таможенного управления, сообщает ЕНВ.

Заместитель главы Приморскстата Елена Филонова опубликовала официальную статистику внешнеторгового сотрудничества Приморского края, из которой следует, что общий объём внешней торговли составил порядка 5,6 миллиона долларов. Однако на экспорт в прошлом году отправилось менее 40 %. По причине резкого перевеса импортной продукции в отличие от экспорта в другие страны в крае произошел нарушение торгового баланса. Так, за 2016 год регион потерял 759 миллионов долларов по причине увеличивающегося импорта, который не окупался экспортом. Но, как сказано в официальном документе, в сравнение с 2015 годом доля ввоза продукции из заграницы уменьшилась на 12 %, падение экспорта составило 27 %.

Про партнеров во внешнеторговых отношениях региона специалистами отмечено, что главный импортер приморской продукции является Китай. Так, общий объем товарооборота с Китаем составляет 54 % от всего экономического взаимодействия региона с другими странами. На второй и третьей строчках расположились Республика Корея и Япония – по 17 % общего оборота продукции и 17 % оборота соответственно.

При экономическом взаимодействии на долю экспорта больше всего приходится продовольственных и сельскохозяйственных товаров (более 40 %), минеральных продуктов (35 %) и древесину. При импорте главенствующее место занимают автомобили и транспортные средства (40 %), а также продовольственные товары (22 %).

Общий оборот товарных отношений внутри Приморского края показал положительную динамику развития. Это влияет и на индекс торгового баланса. Наилучшие показатели зафиксированы в сфере транспортных услуг. С другой стороны, экспорт уменьшился почти в два раза в этом сегменте по сравнению с тем же самым период прошлого года.

Ранее нами сообщалось, что в ноябре 2016 года представители предпринимательства Приморья, КНР и Японии решили модернизировать внешнеэкономические связи и объединить ресурсы. Большие планы регион строит в направлении Республики Корея. На двух стороннем форуме регионального сотрудничества, проходящем с 8 по 10 апреля, обсуждается продвижение крупных совместных инвестиционных проектов в рамках Свободного порта Владивосток.

Метки: сотрудничество, транзит

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Китай отреагировал на критику со стороны Северной КореиКитай отреагировал на критику со стороны Северной Кореи
вчера, 23:00
Пекин выступает против любых высказываний и действий, направленных на обострение ситуации на Корейском полуострове
Провинция Хэйлунцзян станет главным китайским поставщиком фруктов и овощей на Дальний Восток РФПровинция Хэйлунцзян станет главным китайским поставщиком фруктов и овощей на Дальний Восток РФ
03 мая 2017, 22:00
Доля импортных фруктов и овощей на рынке Дальнего Востока РФ составляет 30-35%
В Китае забраковали алтайский медВ Китае забраковали алтайский мед
03 мая 2017, 18:40
В продукции обнаружили запрещенные для использования в Поднебесной вещества

Последние новости

Во Франции состоялись дебаты Марин Ле Пен и Эммануэля Макрона перед вторым туром выборов президентаВо Франции состоялись дебаты Марин Ле Пен и Эммануэля Макрона перед вторым туром выборов президента
сегодня, 14:30
Два кандидата в президенты Франции, Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен, столкнулись в дебатах перед голосованием в воскресенье
Генпрокуратура завершила проверку законности приобретения двух самолетов "Почтой России"Генпрокуратура завершила проверку законности приобретения двух самолетов "Почтой России"
сегодня, 14:20
В самом почтовом операторе отмечают, что закупка была проведена в полном соответствии с федеральным законодательством
США намерены взять под контроль порты ПриморьяСША намерены взять под контроль порты Приморья
сегодня, 12:40
Штаты предписывают вести отчетность на предмет соблюдения или несоблюдения портами КНР, Ирана, Сирии и России условий санкций в отношении КНДР

От первого лица

Инга Клокова: Мы выдадим столько кредитов на посевную, сколько будет нужно региону
20.04.2017 14:00
Инга Клокова: Мы выдадим столько кредитов на посевную, сколько будет нужно региону
13.04.2017 15:40
Александр Ивашкин: Вместо инвестиционной среды создали "инвестиционный понедельник"
03.04.2017 12:40
Владимир Закурко: Посмотрите, что берете, чтобы не получить гектар с "наследством"

Самые популярные

Горячие обсуждения

24.04.2017 19:30
KFC выходит на Дальний Восток 1
25.04.2017 15:30
Северная Корея провела крупнейшие артиллерийские учения 1
27.04.2017 14:10
Путешествия в Северную Корею из Приморья находятся на грани срыва 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+