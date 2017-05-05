Японское агентство открыло базу данных по глубоководному мусору

Японское агентство по науке и технике в области морской науки (JAMSTEC) открыло вновую интернет базу данных по глубоководному мусору, в которой представлены видеоролики и изображения мусора, добытого в глубоких водах, в том числе на подводной лодке исследовательских кораблей Shinkai 6500, сообщает ЕНВ.

Агентство размещает на своем вебсайте изображенияиз морских глубин, зафиксированные при помощи исследовательских подводных лодок. Впервые исследовательские корабли Shinkai 2000 агентство по науке и технике в области морской наукиvприменило в 1982 году.

Отметим, что агентство составило базу данных, видео и изображения мусора на основе своего обширного архива, который также охватывает наземные объекты и существа глубоководного моря.

Японский подводный обитаемый аппарат Shinkai 6500 с максимальной глубиной погружения 6500 метров был разработан фирмой JAMSTEC в 1989 году. На сегодняшний день – это самый глубоководный обитаемый аппарат. Начиная с 1990 года используется для научных исследований. В мае 2007 года было совершено тысячное погружение.