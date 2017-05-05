Во Владивостоке открылось Генеральное консульство Китая

На церемонии присутствовал чрезвычайный и полномочный посол КНР в России Ли Хуэй
Состоялась церемония открытия Генерального консульства Китайской Народной Республики. В рамках церемонии также был представлен генеральный консул КНР во Владивостоке Янь Вэньбинь, его назначили на должность во Владивостоке еще в декабре 2016 года. В консульский округ генконсульства Китая входит Приморский и Камчатский края, Магаданская и Сахалинская области, а также Чукотский автономный округ, сообщает ЕНВ со ссылкой на ЗСПК.
"Сегодня мы активно развиваем побратимские отношения с целым рядом китайских провинций, с которыми поддерживаются образовательные, экономические и общественно-культурные связи, - сказал Александр Ролик. – Неуклонно растет объем народной дипломатии. Укрепляются и приобретают новые формы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Законодательным Собранием Приморского края принят ряд законов Приморского края, которые повышают инвестиционную привлекательность нашей территории, формируют для зарубежных инвесторов благоприятную среду и дают им возможность комфортно работать в Приморье. И это уже дает свои плоды: на сегодняшний день в крае реализуется несколько крупных инвестиционных проектов с участием китайских инвесторов. Уверен, такая работа будет продолжена. Открытие во Владивостоке Генерального консульства мы рассматриваем как признание возрастающего значения Приморского края в развитии региональных связей".
Генеральный консул КНР во Владивостоке Янь Вэньбинь, уверил присутствующих, что новое дипломатическое представительство будет всеми силами содействовать развитию сотрудничества китайских регионов с консульским округом.
"Открытие генерального консульства Китая во Владивостоке стало результатом устойчивого развития на высоком уровне китайско-российских отношений, всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также укрепления межрегионального сотрудничества двух стран, - сказал чрезвычайный и полномочный посол КНР в России Ли Хуэй. – Положено хорошее начало двусторонним отношениям в нынешнем году. На общем фоне низкой активности восстановления мировой экономики, благодаря совместным усилиям двух стран в российско-китайской торговле произошли переломные изменения. На протяжении первых месяцев этого года был достигнут значительный рост двустороннего торгового оборота. Это в полной мере продемонстрировало огромный потенциал торгово-экономического сотрудничества России и Китая".
Генеральное консульство КНР во Владивостоке было учреждено в мае 2016 года и стало пятым по счету генеральным представительством Китая в России.
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