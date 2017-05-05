Александр Коваль избран мэром Арсеньева

Мэром Арсеньевского городского округа по результатам депутатского голосования избран Александр Коваль. Всего в конкурсе на замещение должности главы муниципалитета участвовали четыре кандидата, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу АПК.

"Согласно законодательству, руководители городов и районов проходят несколько этапов, прежде чем их кандидатуры представляют на голосование депутатскому корпусу. Тщательно проверяются биографии участников, немалое значение имеет опыт работы и наличие собственной концепции развития муниципального образования. В итоге в Арсеньеве отборочные испытания прошли четыре кандидата, но самым достойным признан Александр Коваль – именно он набрал наибольшее количество голосов", – отметили в ведомстве.