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Политика

03 апреля 2017, 15:00
Новшества в развитии городов Японии применят в Приморском крае

Новшества в развитии городов Японии применят в Приморском крае

Предприниматели Японии готовы усовершенствовать архитектуру Владивостока как современного и высокотехнологичного города

Японский строительный план изменит взгляды на состояние Владивостока и должен разрешить главные вопросы в развитии города, а именно загруженность транспортных магистралей, точечную застройку и проблемы с землями Минобороны. Также план предусматривает вынос мусоросжигательного завода за пределы города, сообщает ЕНВ.

Еще на Восточном экономическом форуме в прошлом году премьер-министр Японии СиндзоАбэ выразил желание президенту Владимиру Путину сделать Владивосток уникальным городом с точки зрения иностранного туризма и предложил помощьсо стороны Японии.

"Министерство земли, строительства, транспорта и туризма Японии отвечает, в первую очередь, за систему взаимопомощи другим странам и регионам, в том числе и Приморскому краю. В своей деятельности мы модернизируем строительство городов, для их выхода на новый уровень. Данную тему мы обсуждали и во время приезда Владимира Путина в Японию в декабре прошлого года. А в данный момент уже мы приехали в Приморье, чтобы обсудить с властями региона вопросы модернизации инфраструктуры Владивостока. Наши строительные компании расскажут об основных принципах инфраструктуры Японии", – рассказал накануне корреспондентам помощник министра земли, строительства, транспорта и туризма Японии Мугисима Такэси.

Вице-губернатор Приморского края Василий Усольцев сообщил, что Япония является не просто близлежащей страной для дальневосточного региона, а, прежде всего, сильным партнером среди стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

"Показателем высокого успеха во взаимоотношениях двух стран является ведущее место Японии по инвестируемым проектам в Приморском крае. На данный момент в регионе задействовано 30 компаний с участием иностранных коллег, двое банков Японии также действуют в крае. Помимо этого, страны ведут между собой крупный бизнес. Так, на территории приморья действует компания поуникальной переработки древесины, в которой принимает участие предприятие “Сумитомо”, проект по автосборочному производству совместно с компанией “Мазда” сейчас получил новый импульс. При использовании особых привилегий, который компания обеспечивает Приморью, при особой экономической зоне здесь в скором времени станут производить новое поколение двигателей", – сообщает вице-губернатор.

Также Василий Усольцев назвал проект взаимодействия двух стран и развития Владивостока "действующим очень вовремя", так как на данный момент столица Владивостока изменяет план модернизации– основного градостроительного документа, определяющего перспективы развития города на длительный срок

Так, в России действуют две федеральные программы по этому направлению: „Комфортная городская среда“ и „Безопасные и качественные дороги“, которые действуют до 2025 года. Ежегодно на развитие проектов региональный бюджет получает около 700 миллионов рублей федеральных средств и ту же сумму расходует из собственных запасов.

"Япония проводит огромное количество исследований в области создания высокотехнологичного города и развития дорожного сообщения, мы хотим и готовы сотрудничать в этой области", – сообщает японская сторона.

Когда делегация из Японии прибыла в Приморский край в этот раз, министерства строительства, развития дорог, туристической области также обсудили с экспертами Центра управления движения на транспорте, МУПВ "Спецзавод  №1", Управления градостроительства и архитектуры Владивостока, КГУП "Приморский водоканал" многие важные вопросы и обсудили дальнейшую реконструкцию транспортных узлов.

Так, эксперты сообщают, что прошлый год был наиболее полезен с точки зрения развития российско-японских отношений. Например, прошли встречи президента России Владимира Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Во время проведения "ВЭФ-2016" на Русском острове Владимир Путин и премьер-министр Японии решили проблемы дальнейшего сотрудничество стран во многих сферам, к которым в частности относится энергетика, строительство новых городов, реализация плана поновым технологиям и многие другие.

Чтобы решить главные задачи, которые ранее были поставлены на форуме между архитектурно-инжиниринговой компанией "НиккенСеккей Лтд" в Японии и Фондом объединенных институтов, которые обсуждали вопросы развития жилищной сферы, в начале 2017 года компании подписали договор, который совершенствовал проект по развитию Владивостока и прилежащих к нему поселков.

Так, на улучшение жилищных условий в Приморском крае предусмотрено 380 миллионов рублей из федеральногобюджета, и 80 - из краевого.

Метки: строительство, Япония

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