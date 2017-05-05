Владимир Закурко: Посмотрите, что берете, чтобы не получить гектар с "наследством"

На получение в безвозмездное пользование "дальневосточного гектара" на территории Приморского края подано 26 тысяч заявок, а положительное решение принято по 1,4 тысяче "гектаров". Но немало и отказов, а также ситуаций, когда на гектаре оказываются земли, которые находятся в собственности или в аренде. В основном, это участки, полученные в 1990-2000 годы, когда земля оформлялась в собственность местными властями. Из-за этого участки не попадали в государственные базы данных. Директор агентства недвижимости "Метры" Владимир Закурко рассказал корреспонденту ЕНВ о сбоях в работе информационной системы программы "Дальневосточный гектар" и о гектарах с "чужим добром".

Владимир Александрович, что за мистические истории происходят с "дальневосточными гектарами", на которых, оказывается, уже есть собственники?

Думаю, проблемы не с "дальневосточными гектарами". У многих земельных участков в Приморье не установлены границы. Человек думает, что у него есть право собственности, дома хранится соответствующее свидетельство, и на этом - вопрос закрыт. Многие юридически неподкованные граждане не знали, что нужно устанавливать еще и границы.

То есть, участок в собственности, и документы есть, а территория считается бесхозной?

Земельный участок может состоять на кадастровом учете, а границы участка при этом не определены. Либо границы были установлены давно. Большая проблема начинается сейчас, когда появилось много претендентов на земельные участки. Кроме того, установление границ — недешевая процедура. Сейчас в очередях в МФЦ сидят пенсионеры, и все они жалуются, что услугу необходимо получать в частных организациях. А у частных кадастровых инженеров установление границ стоит - из того, что мы знаем - минимум 7 тысяч рублей. Для пенсионеров это существенный удар по бюджету. Кроме того, сама процедура требует времени, занимают от одного месяца.

Пользователи ресурса, на котором можно подать заявку на "дальневосточный гектар", жалуются, что система работает некорректно. Так ли это?

Сам я пытался взять гектар в поселке Витязь Хасанского района. На первых порах, когда только программа заработала, я отправлял заявку, она была одобрена. Через 2-3 недели на карте изменилось отображение поселка Витязь. Территория покрылась серым цветом, появилась надпись, что на этом участке в данный момент гектары не выдаются. Что примечательно, я отправлял несколько заявок от своих родственников, и причины отказа у всех были разные. В одном письме ответ был такой, что на данной территории не выдаются участки в принципе. В другом - что произошла накладка и юридическое лицо является собственником части данного земельного участка. Хотя гектары были смежными.

Вам встречались на практике случаи, когда на выделенные гектары попадали чужие дома и участки?

Безусловно. Если вы получили предварительное одобрение, это совсем не значит, что в результате реально получишь гектар. Больше того, если прошел второй этап одобрения и вас приглашают получить документы, нет гарантии, что участок окажется без дополнительных обременений.

Допустим, в Кипарисово на "дальневосточные гектары" попали дачи. И люди, которые обнадежились по поводу получения там земли, могут ее не получить, либо получить в ином месте. Безусловно, это неправильно - значит, государственная программа не до конца отработана.

Что будет происходить в ситуации, если на выделенной земле есть собственник или арендатор?

Больше прав, конечно, у первого собственника, который в установленном порядке купил, приватизировал или арендовал участок. Вряд ли обидят дачников, у которых не были установлены границы. В итоге, думаю, откажут тем, кто претендует на гектар.

Не исключаю, что "старым" владельцам придется доказывать, что у них есть право собственности, либо не расторгнутый договор аренды. Все, при наличии документов, доказуемо, но, опять же, это лишние головные боли для людей и дополнительные траты.

В случае, если на гектар уже заключен договор, его прежние владельцы могут в течение шести месяцев защитить свои права на него. Отчет ведётся с момента, когда стало известно о появлении нового пользователя. Человек, чей договор будет признан недействительным, может подать заявление на другой участок. Легче всего будет защищать свои права тем, кто завел кадастровое дело и возвел на участке постройки.

А если, допустим, участок, где формально есть собственник, заброшенный?

Такие вопросы решаются в индивидуальном порядке. Бывали прецеденты, когда людей лишали прав за ненадлежащее использование участка.

В процессе землеустройства в Приморье в последние годы выяснилось, что земли поселений попадали в лесной фонд. Это сходная проблема?

К сожалению, продолжение той же истории, вследствие того, что границы участков не установлены. На практике люди сталкивались даже вот с чем. Им подписывают бумаги на несколько смежных земельных участков. Но когда они приезжают вывести границы в натуре, выясняется, что два соседних участка наехали на средний, и средний между ними вообще оказывается ничтожным. Хотя по площади на чертежах изначально были совсем другие параметры.

Много накладок, нестыковок в вопросах землеотвода. В реальности за много лет изменения произошли очень большие и не все из них были учтены на бумаге.

У нас достаточно много людей получило участки, и не все из них местные жители. Что бы вы посоветовали тем претендентам на "дальневосточный гектар", кто хочет его получить, не сталкиваясь с такими проблемами?

Как минимум, надо съездить на местность и посмотреть на участок, выяснить, не стоят ли там заборы, и нет ли дачных домиков. Человек должен понимать, что он берет — а может быть, там болота, косогоры или вообще какое-нибудь военное сооружение.