Александра Ивашкин: Лиссабон и Владивосток - два города, объединяющие мировое сообщество

Сегодня Португалия - полноправный член Евросоюза, член НАТО и та страна, которую Россия имела шанс догнать 17 лет назад по уровню среднедушевого ВВП. Столица страны Лиссабон пожалуй во всем мире становится своеобразным символом в различного рода международных проектах и инициативах. Лиссабон и Владивосток находятся далеко друг от друга, на "противоположных берегах" Евразии, но между ними немало общего. Может, сказывается "имперское наследие" столицы некогда самой могущественной в мире португальской империи и самого крайнего города русской (и советской) империи под названием Владивосток (недвусмысленное название -"Владеть Востоком")? Эти два диаметрально расположенных города Евразийского континента как-то приспосабливались и продолжают приспосабливаться к современному миру. Один очень древний, другой помоложе, но каждый по своему ищет свой особый путь и одновременно каждый из них представляет собой часть общей европейской цивилизации.

В чём опыт развития Португалии в условиях европейской интеграции может быть поучительным? Как на практике португальская модель развития укладывается в русло более широких региональных изменений, происходящих в Европе, не только в Западной, но в Большой Европе -от Лиссабона до Владивостока? Как будет влиять Новый Шелковый Путь на фондовые рынки мира? Об этом в интервью корреспондетнту ЕНВ рассказал председатель Некоммерческого партнерства "Лига финансовых институтов" Александра Ивашкин, который в составе международной делегации Азиатских трейдеров в январе-феврале этого года посетил Республику Португалия.

Александр Владимирович почему появилось выражение "...от Лиссабона до Владивостока"?

Действительно столица Португалии Лиссабон за каких-то пять лет стала часто упоминаться в мировых повестках на различного рода конференциях, в международных инициативах и проектах.

Ряд стран, разумеется включая нашу страну, увидели широкие перспективы в плане обеспечения устойчивого развития всего евразийского континента, в формировании общего экономического и гуманитарного пространства от Лиссабона до Владивостока. Это, своего рода, проект "интеграция интеграций" - налаживание практического взаимодействия между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом.

В повестке Второго Восточного экономического форума ("ВЭФ-2016"), состоявшегося в прошлом году во Владивостоке, название ключевой сессии было "Развитие экономического сотрудничества " от Лиссабона до Владивостока". Также в рамках Петербургского международного экономического форума, который в 2016 году проходил под девизом "На пороге новой экономической реальности", состоялась презентация аналитического доклада "Экономический пояс евразийской интеграции" о путях реализации проекта сопряжения интеграции Евразийского экономического союза и "Экономического пояса Шелкового пути", о формировании торгово-экономического партнерства от Лиссабона до Владивостока и Шанхая. Уже в этом 2017 году на состоявшемся в январе в Москве VIII Гайдаровском форуме "Россия и мир: выбор приоритетов" также прошла сессия "Европа от Лиссабона до Владивостока: мечта или реальность?"

Опять же, на состоявшейся в прошлом году в Берлине 4-ой международной экономической конференция "East Forum Berlin" ("EFB"- крупнейший европейский форум, который собирает высокопоставленных лидеров общественного мнения из мира бизнеса и политики) была акцентирована тема дискуссий о создании единого экономического пространства "...от Лиссабона до Владивостока". В этом году на форуме "East Forum Berlin", который начнет свою работу 6 апреля 2017 года, уже обозначена тема "...обсуждения проблем и возможностей построения экономического пространства от Лиссабона до Владивостока и за его пределами."

Ну, и наконец столица Португалии Лиссабон повсеместно упоминается в связи с осуществлением в Китае амбициозного проекта "Один пояс - один путь" (другое наименование -"Экономический пояс Шелкового пути - ЭПШП), идею которого в 2013 году выдвинул Председатель КНР.

Как видите, ключевая идея всех крупных международных инициатив упирается сегодня в парадигму Лиссабона и вместе с ним, правда в меньшей степени, и Владивостока. Сегодня эти два города - своеобразные тренды, объединяющие мировое сообщество. Хотя, как тут не вспомнить русскую поговорку - "Все новое - хорошо забытое старое".

Поясните…

Давайте сделаем небольшой экскурс в историю древних и средних веков. Ведь транснациональные связи идут из древности, а "Великий шелковый путь" существовал с 114 года н.э. до 15-го века. Его протяженность составляла 8000 километров. Однако к 15 веку "Шёлковый путь " пришёл в упадок ввиду возобновления военных конфликтов в Средней Азии (вторжение туркменов, завоевания Тамерлана), которые заблокировали "Шелковый путь", и это обстоятельство выступило своеобразным стимулом развития европейской морской торговли, приведшее вскоре к Великим географическим открытиям. Этим точечным историческим моментом на тот момент смогла воспользоваться только одна страна в мире- Португалия.

По сути географическое положение Португалии вынудило тогдашних правителей страны искать варианты ее развития. Страна была как бы "задвинута" на самый край Европы, не имела выхода к соединяющему народы, обжитому, с хорошими торговыми путями, Средиземному морю. Уделом страны было прозябание на "краешке" европейской цивилизации.

Кто отважится плыть на юг вдоль африканского континента дальше легендарного мыса Нун (от португальского "нао" - "нет"), если, по мнению на то время античного авторитета в области географии Клавдия Птолемея, Африка была смертоносной пустыней, которая "...примерзла к антарктическим льдам и обогнуть ее нельзя..." А еще более безнадежен был путь на запад по безграничному океану "...кишащему невиданными монстрами".

Не только суеверия и страх перед неизвестностью не давали парусникам уйти далеко в море, но прежде всего нехватка знаний в области астрономии, навигации, кораблевождения, или все то, что можно назвать состоянием технологий. Отправиться в океанское плавание для моряков той поры было не менее сложно, чем для современного человечества совершать полеты на Марс. Поскольку в те времена поиски новой морской дороги в Индию за пряностями и товаром приобрели не только экономическое, но и технологическое значение, то португальские суда стали неуклонно продвигаться вдоль западных берегов Африки к югу, нащупывая морской путь в Индию. В немалой степени этому способствовал наиболее почитаемый в самой Португалии Великий Португалец - португальский инфант Энрике (Генрих) Мореплаватель (Infante Dom Нenrique o Navigator). Заметьте, ни Васко да Гама, первооткрыватель морского пути в Индию, ни Фернандо Магеллан, первый человек, совершивший кругосветку, а именно Генрих Мореплаватель содействовал развитию кораблестроения. Именно по его инициативе прежние barcas (небольшие открытые рыбачьи лодки, команда которых состояла из восемнадцати человек) превратились в naos (португальское название каравеллы). Эти весьма устойчивые корабли водоизмещением в восемьдесят- сто тонн, способны были в бурную погоду плавать в открытом море с достаточным набором систем жизнеобеспечения экипажей. Этот новый, годный для дальнего плавания тип корабля обусловил и возникновение нового типа моряков. На помощь кормчему явился "мастер астрологии" - специалист по навигационному делу, умеющий разбираться в портуланах (навигационных картах), определять девиацию компаса, отмечать на карте меридианы. Кстати, именно на таких судах мореходы в 1542 г. доплыли до Японии

Первыми европейцами, вступившими на берега Японии, оказались три португальских купца, когда их корабль потерпел крушение у о-вов Танэгасима (к югу от Кюсю). На борту судна находились мушкеты, заряжавшиеся со ствола и вызвавшие большой интерес у японцев. Далее было подписано соглашение с местным князем о ежегодном прибытии на этот остров португальского судна с сукном и шелковыми материями, а также о доставке оружия и пороха в обмен на золото и серебро. Самым важным следствием проникновения в Японию в то время стало распространение огнестрельного оружия (получившего, по месту первой высадки португальцев, название "танэгасима"), а затем и начало его производства внутри страны.

В то же самое время когда европейские державы (Франция, Германия, Италия ) истребляли друг друга в раздорах, Португалия, тысячекратно (всего лишь за одно столетие) увеличила свои владения. Достижения ее моряков закрепили за ней не только новые территории, но и целые материки. Кроме того, были окончательно определены форма и объем Земли. А человечество, благодаря "племени мореходов", узнало, что Земля – круглая и вращается вокруг солнца.

Таким образом одна из самых маленьких европейских стран, приютившаяся на крайнем южном клочке земли Европы, вдруг неожиданно (даже для самой себя!) смогла притязать на владычество над пространствами, превосходящими территорию Римской империи в период ее наибольшего могущества. И уже к середине 16-го века Португалия возвысилась до положения, подобного положению Соединенных Штатов сегодня. Португалия была самой богатой, самой могущественной страной мира, которой принадлежала обширная империя и колонии в Азии, Африке и Америке.

Напомните, что потом произошло?

Вообще то, все то ,что произошло далее, представляется хорошим историческим уроком. Итак, с 16 века "счастливая португальская звезда" как-то стала закатываться. "Ноги" той империи оказались сделанными из непрочной глины. Причин на мой взгляд было всего три.

С сегодняшней точки зрения беспредельная экспансия Португалии это как бы опасная авантюра. Но ведь "героическое" всегда иррационально. Нам в России особенно понятно, что когда отдельный человек или народ дерзает взять на себя задачу, превышающую его силы, силы эти возрастают до неслыханных размеров. И все же на тот момент такая технологически продвинутая страна со слабыми людскими ресурсами (1,5 млн.человек) не смогла бы навсегда подчинить себе в сотни тысяч раз большие по размерам колонизированные ею территории - Африку, Индию, Бразилию и острова. Ими необходимо было администрировать, управлять, отлаживать инфраструктуры, монополизировать торговлю и ограждать постоянно новые территории от посягательств других стран. Проведение буквально за такой короткий исторический период в жизнь столь непомерных притязаний по владению территориями быстро истощили силы и ресурсы страны. Добавьте к этому, что часть, как принято сейчас говорить, самого "социально активного" населения отправились осваивать колониальные земли, где были возможности быстро разбогатеть. И это - причина номер один.

Причина номер два заключается в том, что колонизация новых территорий превратила Португалию в крупнейшую империю того времени. Золото и серебро колоний в какой-то исторический момент перестало приносить руководству (Короне) Португалии благоденствия. Империя к середине 16 века уже представляла собой скопление плохо управляемых территорий. "Легкие" деньги, рекой текшие к правителям империи, сыграли злую шутку – изнежили и развратили их и знать, управлявшую государством. Уже не было смысла высоким грандам заниматься собственной экономикой и собственным производством. Крузадо и реалы щедро швырялись во Францию, Англию, Италию, Германию, Голландию - в страны, которые производили более качественные товары и услуги... Эти дублоны оседали в новых европейских банках, а рабочий люд (ремесленники и крестьяне), лишенные возможности трудиться и получать за это вознаграждение, начали высказывать свое "негодование" и устраивать бунты. По Пиренейскому полуострову прокатился шквал восстаний.

Пожалуй, стоит еще упомянуть один постыдный факт в истории страны, когда в 1578 году в ходе североафриканской экспедиции погиб португальский король Себастиан. Испанский король ФилиппII, основываясь на праве наследования по родству и на богатых подарках местной элите (португальской аристократии), смог захватить на некоторое время португальский престол. Именно с того момента страна оказалась в системном и длительном кризисе.

Таким образом к концу 17 века господство на открытых португальцами морях и океанах перешло в руки деловых соперников Португалии - Англии, Франции, Голландии. Именно так португальские первооткрыватели лишились почти всех своих владений, а ведь раньше о них говорили: эти владения столь велики, что над ними никогда не заходит солнце. Разумеется, три вышеназванных причины это слишком упрощенный, но достоверный анализ тех событий, приведший к гибели империи.

И возвращаясь в наши дни, стоит отметить такой исторический, невероятно потрясающий факт о том, что не каждое государство в Европе, как Португалия, смогло удержать свою независимость с 12 века! Поэтому такая страна и ее граждане только за это заслуживают не только уважения, но и восхищения.

"Новый Шелковый путь" что это?

Экономика Китая выступает сегодня одним из крупнейших источников прямых инвестиций в мире. По ВВП с учётом паритета валют Китай на первом месте в мире. Сейчас китайские инвестиции в проекты, связанные с развитием экономического пояса Шелкового пути, превысили (по оценке моих азиатских коллег) "...все ожидания". За почти четыре года с момента старта данной программы в инфраструктурные проекты по возведению китайских портов и китайских железных дорог вложено свыше $50 млрд. Об участии в проекте по реализации "Нового Шелкового пути" уже заявили более 100 государств. Множество организаций, региональных и международных фондовых рынков стали принимать во внимание его колоссальные перспективы. Ведь концепция построения "Экономического пояса Шелкового пути" предполагает создание обширной зоны экономического сотрудничества от Китая до Европы, от Шанхая до Лиссабона.

ЭПШП - на сегодня проект крупнейшей экономики мира. Но данный проект не базируется на одних только китайских инвестиционных возможностях. Китай просто предложил всем странам работать сообща, но он не обещал до сих пор никому создать какой-либо приоритет.. Он дает "удочку...", а рыбку ловить сможет каждый- кому как повезет, какая наживка и какая на "улице" будет складываться погода! Этим проектом КНР как бы маркирует возможности той или иной страны и смотрит не только на направление сотрудничества с той или иной страной, но и готовность "теснейшего" сотрудничества с самой густонаселенной страной планеты.

Процесс формирования экономического пространства болезненный и длительный. Он требует искать компромиссы, т.к. интересы многих стран могут не совпадать. Любая здравомыслящая страна в мире сегодня постоянно вынуждена искать торговые союзы. А вообще-то в центре географической карты мира- Россия. Без нее не создать ни сухопутные, ни воздушные, ни морские транснациональные транспортные коридоры из Европы в АТР.

Торговля, как и геополитика, не является игрой по принципу "кто кого". А суть деятельности трейдера строится на простой профессиональной аксиоме -снижение рисков и готовность к работе в условиях торговой разобщенности и многополярности, которые опять же серьезно усиливают неопределенности и риски. По моим субъективным наблюдениям ключевые участники ЭПШП действительно весьма умело говорят, много обещают, и все же следуют только одному им известному плану, и только в собственных интересах.

"Dura lex, sed lex" - "Суров закон , но это закон".

Напомню, что с 28 января по азиатскому календарю мы вступили в год Петуха. В разных странах мира петух символизирует рассвет, пробуждение, бдительность, задорность, задиристость. Его связывают с солнцем, огнём и т. д.. Пожалуй Португалия единственная страна в мире, которая с огромным почтением относится к этой птице, выбрав ее одним из своих символом. Во всех сувенирных лавках, в деловых офисах, банках и просто при посещении домов гостеприимных португальцев можно "обнаружить" множество разноцветных петухов, очень напоминающих по раскраске наших, русских сказочных петушков. Правда, петухи в Португалии называются "кукарелла" (cockerel).

И почему петух стал символом Португалии?

Есть одна история, которая произошла в старинном городке Барселуш, недалеко от города Порту, там где производят знаменитый на весь мир портвейн. Когда-то давно, в средние века, шли паломники в Сантьяго-де-Компостела и остановились на ночлег в маленьком городке Барселуш, что на севере Португалии. Но тогда это был не просто городок, а столица первого графства независимой Португалии (1298 г.) и резиденция основателя династии герцогов Браганса- будущих королей Португалии (с 1640 г.). Среди паломников был некий молодой галисиец, который очень понравился хозяйке постоялого двора, и она всячески добивалась его внимания. Но паломник ...отказал женщине. Разозленная хозяйка решила отомстить юноше и подкинула ему своё столовое серебро, а по утру подняла крик: "Украли, украли!". Стали проверять всех постояльцев, и в скромной суме галисийца обнаружилась пропажа. Юношу схватили, и местный судья приговорил его к смертной казни (такие суровые законы были в Барселуше в то время). Перед казнью паломник попросил аудиенцию у судьи. Последнюю просьбу узника уважили. Когда нарушителя спокойствия привели к судье, тот трапезничал с друзьями, поэтому не сильно обращал внимание на оправдания пойманного с поличным вора. Как галисиец ни пытался убедить всех в том, что он понятия не имеет каким "чудесным" образом похищенные предметы попали к нему, никто не поверил его заверениям о невиновности.

Факт кражи вызвал общественный резонанс в городе. Нужно было срочно судить виновного и покарать по всей строгости закона. А в то время за воровство полагалась смерть.“Dura lex, sed Lex" (лат.)- "Суров закон, но это Закон".

Когда "виновный" понял, что переубедить судью невозможно, то указал тому на блюдо с жареным петухом, и в отчаянье воскликнул: "Я настолько безвинен, что когда меня будут вешать, этот петух закукарекает!". Судья лишь отодвинул блюдо с птицей в сторону и... продолжил трапезу. Но, когда наступил час казни, жареный петух вдруг ожил и прокукарекал. Потрясенный судья вскочил из-за стола и побежал на место казни. Там он увидел, что палач плохо завязал узел на шее осужденного и узник все еще жив. Несчастного немедленно освободили из петли и отпустили с миром.

Отсюда, кстати, и пошла пословица: "Пока жареный петух не клюнет". Спустя годы петуху, который спас человека, поставили памятник. Ценность жизни одного человека и цена справедливости- для португальцев это очень важно, коль они сделали петуха символом своей страны! "Петух является символом справедливости и напоминанием о том, что правда всегда восторжествует, даже если для этого придётся запеть жареному петуху"-неустанно повторяли нам местные рассказчики мораль этой истории.

Эта притча по сути является краеугольным камнем взаимоотношений португальского правительства (нации, бизнес-сообществ, национального духа и пр.) с окружающими их странами и союзами, а притча о петухе действительно не оставляет никого равнодушным.

Границы Португалии считаются старейшими в Европе. Население страны около 10 миллионов жителей. Самая высокая плотность населения - в столице страны г. Лиссабоне и его окрестностях, в которых проживает около 1,9 миллионов человек. Вторым по численности населения в стране является северный город Порту. Португальский язык построен на основе Латинского. Португальский используют более 260 миллионов людей на всех континентах, он является 5-ым наиболее распространенным языком мира и 3-им, среди европейских. Португальский язык пользуется статусом государственного в ряде стран Африки (в Анголе, Кабу-Верди, Гвинее-Биссау, Мозамбике и Сан-Томе и Принсипи), в Южной Америке (Бразилия), а также в самом молодом государстве в мире – Восточном Тиморе (Азия).

"Pedras Pequeninas"- "С мира по нитке…"

Конечно, символ Португалии не только петух, у этой страны много символов - всех и не перечесть. Главный все же символ страны - статуя Христа (Кришту Рей – Santuário Nacional de Cristo Rei) - монумент, установленный на противоположном от города берегу Тежу, в г. Алмада. На съезде епископов в португальском городке Фатима 20 февраля 1940-го года был дан обет: если Португалию не затронет надвигающаяся мировая война, то над Лиссабоном будет возведен монумент Христа. Во время Второй мировой войны Португалия заняла нейтральную позицию. Чуть больше года спустя, после окончания войны, 18 января 1946 года патриархат официально объявил о том, что статую всенепременно надо поставить. С этого момента началась активная компания по сбору денежных средств на строительство под названием "Pedras Pequeninas"-прямой перевод "маленькие камни", а смысловой перевод сродни пословице "С мира по нитке…". И в 1959 году в благодарность, что Португалия избежала участия во II мировой войне, статую открыли.

Еще есть Висячий Мост имени 25 апреля (Ponte 25 de Abril)- двухуровневое инженерное сооружение для движения поездов и автомобилей протяженностью 2,2 км. Наименование "25 апреля" мост получил после "революции гвоздик" в 1974 году. По легенде, которую рассказывали мне лиссабонцы- одна жительница столицы опустила гвоздику в дуло карабина встреченного ею солдата. Тогда был сезон гвоздик, и жители начали массово раздавать цветы военным. Именно благодаря этим гвоздикам получился бескровный военный переворот 25 апреля 1974 года, который увенчался успехом, покончив с одной из последних диктатур в Европе! Удивительное сходство моста со знаменитыми "Золотыми воротами" в Сан-Франциско не случайно - ведь оба моста построила одна и та американская компания. И пожалуй Португалии не обойтись никак без двух других символов- фадо (городской романс -судьба, фатум) и винтажного (Vintage Port), крепкого портвейна из города Порту (Portwein).

Португалия - индустриально-аграрная страна. Наиболее важные традиционные отрасли промышленности- текстильная (хлопчатобумажная и шерстяная), швейная, виноделие, производство оливкового масла, рыбных консервов, обработка пробковой коры (ведущее место в мире), черная и цветная металлургия, машиностроение (судостроение и судоремонт, автосборка, электротехническое); развивается химическая, нефтеперерабатывающая и нефтехимическая, цементная промышленность. Иностранный туризм — ок. 10 млн человек в год.

Что происходит на рынке мировой торговли?

В результате открытия европейцами новых стран и новых торговых путей торговля приобрела мировой характер, произошло многократное увеличение находившихся в обращении товаров. Образовавшаяся вслед за Великими географическими открытиями колониальная система стала одним из рычагов первоначального накопления капитала, в то же время хлынувший в Европу из Америки поток золота, серебра и драгоценных металлов вызвал революцию цен.

Португалия- яркий пример страны, прошедшей через огонь и воду реформ, приведших её в Европейский союз. На этот раз эта европейская страна , находящаяся на "периферии еврозоны", может вновь войти в свой "золотой век", но уже современной истории. Это объясняется как и прежде ее географическим положением - Республика не "заперта" в центре Европы. Португалия на берегу Атлантики, а значит открыта для остального мира. Именно поэтому страна стала своеобразным "маркером" для Европы. Португальская Республика по всем объективным финансовым показателям находится сейчас как бы в эпицентре переходного периода, потому как совсем недавно согласовала новую программа с "тройкой" кредиторов -МВФ, Европейским союзом (ЕС) и Центрально-Европейским банком (ЦЕБ). На поддержку Португалии выделено €78 милрд. Результатом этого явилось то, что дефицит бюджета страны впервые за прошлый год не превысил 3% (один из лучших показателей в Европе). Одновременно сократился на 2% уровень безработицы, а общий объем экспорта вырос на 6%.

К преимуществам своей модели роста португальцы ставят (как и прежде!) свое выгодное географическое положение, делающее Португалию своего рода связующим звеном между Европой, Африкой и Америкой, членство в Европейском союзе, объединяющем рынки с более 500 млн. потребителей, а также португальский язык, на котором говорят свыше 260 млн. человек. Если добавить ко всему этому наличие современной транспортной и логистической инфраструктуры, наличие квалифицированной рабочей силы, развитую систему высшего образования, значительное количество современных промышленных предприятий, включённых в международные производственные цепочки, то станет ясно почему Португалия находится в "низком старте" к своему новому "золотому веку".

В настоящее время страна уже подготовилась стать частью глобального экономического пространства. Местные экономисты отмечают вялое, но все же оживление роста потребления и продаж на местах. А муниципалитеты и правительство фиксируют новые программы обеспечении жителей страны работой и созданием новых видов занятости. Весьма интересным был доклад португальских финансистов о расчетах динамики рынка труда. Положение тем осложнено, что идет естественное старение населения.

На мой взгляд, граждане (будь они в России, Азии или в Португалии) всегда ожидают от руководителей страны реакции только на три группы вопросов- экономический рост, борьба с безработицей, безопасность. Действительно все поколения сталкиваются с неизвестным, но неизвестное это синоним будущего. Давайте признаем, подводя итоги нашего разговора, что за всю историю человечества смелые технологические решения, эксперименты, инновации приводили в конечном итоге к прогрессу, с их помощью возникали (а не исчезали!) рабочие места. Просто необходимо адаптироваться к новым задачам и реалиям и не стоять и ждать на краешке Земли, когда о тебе вспомнят. И вспомнят ли?

Что можете сказать о "португальском гектаре" и футболе?

Португальское правительство очень гордится своеобразным аграрным успехом. Совсем недавно в Португалии провели подробную перепись всех сельскохозяйственных земель, выявили те, которые стоят неиспользованными, и предложили их владельцам налоговые льготы, если те уступят их в аренду фермерам. Муниципалитеты стали сдавать свои земли под сельское хозяйство почти бесплатно. А португальское правительство создало специальный фонд для поддержки молодых фермеров: каждый молодой португалец, если надумает пойти в аграрии, мог получить оттуда бюджетную субсидию в несколько десятков тысяч евро на начало хозяйства. По итогам прошлого года таких новых фермеров набралось около трех тысяч . Смысл их затеи, как мне удалось выяснить при личном разговоре с молодым фермером Мартинсом Кардозу - выращивать и продавать натуральную еду за огромные деньги, потому как "...сейчас-то уже все понимают, что дешевую еду, произведенную огромными международными корпорациями, есть нельзя ни в коем случае...." Вот вам и рецепт всеобщего богатства и процветания, которое сейчас зарождается в Португалии, а скоро быть может покорит и Дальний Восток России с его "дальневосточным гектаром".

Понимаю, что у истории нет сослагательного наклонения. Если бы ...да как бы... если бы не складывающаяся ситуация, наверное Россия могли бы уже, как и планировали в далеком 1999 году, к этому году догнать Португалию по среднедушевому ВВП. Обгон пока не состоялся.

Но в 2016 году Португалия впервые в своей истории выиграла международный кубок, а именно Чемпионат Европы. В финале португальцы победили сборную Франции со счётом 1:0. Португальская футбольная школа приносит в бюджет страны огромные денежные доходы. "Большая футбольная тройка" страны (футбольный клуб "Бенфика" (порт. "Sport Lisboa e Benfica"), футбольный клуб "Порту" (порт."Futebol Clube do Porto") и лиссабонский клуб "Спортинг" (порт. "Sporting Clube de Portugal) - самые узнаваемые бренды Португалии во всем мире. Как прогнозирует аудиторская компания "Deloitte", доходы футбольных клубов в ближайшие годы будут расти за счет роста популярности этого вида спорта во всем мире. А вот и у нас появляется новый шанс на "Чемпионат мира по футболу 2018 " взять верх над Португалией.