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Политика

30 марта 2017, 22:10
Чиновник из Аляски считает, что в составе РФ регион был бы гораздо более развитым

Чиновник из Аляски считает, что в составе РФ регион был бы гораздо более развитым

Об этом заявил советник по арктической политике правительства штата Аляска Крейг Флинер в канун 150-летия продажи полуострова США

Советник по арктической политике правительства штата Аляска Крейг Флинер рассказал о том, что, по его мнению, штат мог бы быть более развитым с точки зрения экономики и безопасности, если бы находился в составе Российской Федерации. Если бы Россия не продала эту территорию в XIX веке, то сейчас полуостров Аляска мог бы стать одним из самых развитых регионов Северной Америки, сообщает ЕНВ со ссылкой на "РИА-Новости". 

"Можно посмотреть на этот вопрос с двух точек зрения, - рассказывает Крейг Флинер. - Например, с точки зрения национальной безопасности. Если бы Россия видела в Аляске стратегической регион, а они бы (РФ — прим. ред.) так ее и рассматривали, в основном, из-за географического положения и близости к Канаде и США, возможно, русские бы развивали Аляску с точки зрения обеспечения национальной безопасности. И это бы в свою очередь привело к развитию нефти, газа и минеральных ресурсов. Поэтому, вполне возможно, что в отношении обеспечения безопасности страны регион был бы более развит", — объяснил свою точку зрения Флинер.

Однако, он же отметил, что сейчас возвращение Аляски под крыло России ждать не стоит: "Я не думаю, что США бы нас отпустили. И я не думаю, что жители Аляски согласились бы на это (вступление штата в РФ — прим. ред.).

При этом, господин Флинер не отрицает возможности для сотрудничества между штатом и Россией: "Мы ценим наследие России, которое есть на Аляске. У нас большая русская община, много людей говорят на русском, и мы очень горды этим. Мы хотим иметь хорошие и сильные отношения с Россией по многим причинам, исторически мы связаны и это очень важно для Аляски". Среди возможных видов сотрудничества Флинер назвал развитие контактов в сфере мониторинга и слежения за судами, а также помощи судам в Беринговом море, которые терпят бедствие.

Напомним, что ранее Аляска и ряд прилегающих к ней территорий входили в состав Российской Империи. В марте 1867 года император Александр II продал российские территории в Северной Америке за 7 миллионов 200 тысяч долларов Соединённым Штатам Америки. Аляска принадлежала России с 1741 года (находилась под непосредственным управлением около 125 лет). 

Метки: Аляска

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