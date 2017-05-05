С 1 по 9 апреля в Южной Корее пройдет ежегодный фестиваль весенних цветов

С 1 по 9 апреля 2017 года пройдет ежегодный фестиваль весенних цветов. В эти дни страна встречает гостей со всего мира. Фестиваль привлекает своей необычностью и красотой. На нем будут представлены более 87 000 деревьев из 13 цветущих групп, в том числе 1800 деревьев цветущей вишни, сообщает ЕНВ.

Весна в Корее – это самое подходящее время года для того, чтобы планировать путешествия и отдых под открытым небом, восхищаясь красотой и благоуханием весенних цветов в солнечный день. Именно весной в Корее начинаются наибольшее количество различных фестивалей и культурных мероприятий, которые не оставят равнодушным никого.

Именно в апреле вишня, форзиции, азалии и другие весенние цветы достигают пика своего цветения. В Корее будет возможность насладиться прогулками по благоухающим цветущим дорожкам. Ночью это место особенно прекрасно. С наступлением темноты здесь повсюду зажигаются огни, и деревья освещаются специальной подсветкой.

Фестиваль в этом году пройдет в стиле "ретро". Кроме того, во время фестиваля будут проведены различные конкурсы, уличные представления, художественные выставки (5 апреля), концерт известного южнокорейского комика и певца Пак Мён Су (4 апреля), а также баскетбольный турнир (8 апреля).

Церемония открытия состоится в субботу 1 апреля на знаменитой вишневой аллее Юнчжунно, расположенной позади здания Национальной Ассамблеи г. Сеул, округ Ёндынпхо-гу, ул. Ёыйсо-ро.

Фестиваль, начавшийся в 2005 году, стал одним из самых популярных тематических событий не только в Корее, но и во всем мире.