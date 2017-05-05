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От первого лица

28 марта 2017, 13:10
Татьяна Баштовая: В новом сезоне в моде интеллект, рваные джинсы, колготки в сетку и каблуки

Татьяна Баштовая: В новом сезоне в моде интеллект, рваные джинсы, колготки в сетку и каблуки

Спецкор Студии детской журналистики "Недетские новости" провела беседу с известным приморским продюсером о бизнесе, политике и моде

Стартовал новый сезон работы Студии детской журналистики "Недетские новости" (НДН). Корреспондент проекта Эрика Коломейцева взяла эксклюзивное интервью у известного телепродюсера, бизнес-ангела и светской львицы Татьяны Баштовой, сообщает ЕНВ.

Татьяна, вы – известный человек в нашем городе, у вас много разных занятий, вы – телепродюсер и известная модница, у вас свой бизнес. Я знаю, что вы являетесь бизнес-ангелом, кроме этого, вы занимаетесь пиаром. Как вам все это удается совмещать?

Чем больше дел планируешь – тем больше успеваешь сделать. Самое важное – правильно расставить приоритеты, а также не бояться в тех случаях, когда что-то идет не так, и ты не успеваешь что-то сделать.

Поговорим не о работе. Сейчас мы празднуем третью годовщину присоединения Крыма к России. Как вы к этому относитесь?

К присоединению Крыма я отношусь позитивно, я даже удивлена, что уже целых три года прошло.

А на митинг ходили?

Нет, не ходила, потому что не вижу в этом смысла, поскольку ажиотаж вокруг этого события спал. Сейчас с уверенностью можно сказать, что все довольны нынешним положением дел.

На Ваш взгляд, женщина может лучше управлять городом, регионом, или это больше мужская работа?

Нет абсолютно никакой разницы: мужчина ли или женщина будет управлять. Управлять лучше будет тот, кто более образован, у кого больше знаний, навыков, талантов и амбиций.

А Вы бы смогли?

Я – нет, но мой внутренний "мужик" отлично бы с этим справился (смеётся).

В СМИ в последнее время много информации, "поливающей грязью" губернатора. Почему?

Губернатор – это глава региона, и поэтому неудивительно, что вокруг него много новостей, публикаций. Есть поступки, которые оцениваются высоко, как например, то, что он поддерживает курс Путина, а есть вещи, которые не нравятся откровенно всем.

На ваш взгляд, у Приморья есть шанс как у крупного экономического игрока АТР?

У Приморского края есть все "данные" для блестящего будущего: это и выгодное геополитическое положение, и природные ресурсы, и человеческий капитал. И важно, как мы всем этим распорядимся. Во многом то, что мы сейчас видим связано с повышенным вниманием федерального руководства на наш Дальний Восток, Приморский край, в том числе.

И последний, самый важный вопрос, что будет модно в этом сезоне?

Отличный вопрос. В новом сезоне в моде интеллект, рваные джинсы, колготки в сетку и каблуки.

Татьяна, спасибо за интервью.

Справка: На базе сетевого периодического издания "Ежедневные Новости Владивостока" (ЕНВ) в ноябре 2016 года создана студия детской журналистики "Недетские новости" (НДН). Ребята в этой студии развивают свои коммуникативные навыки, повышают уровень своего речевого развития, учатся сотрудничать в команде. Дети смогут снять свой первый в жизни репортаж, видеосюжет по своему сценарию, записать интервью со "звездой", придумать новую телепередачу, написать статью или сценарий, стать ведущим концерта, фестиваля, принять участие в международных поездках для участия в ТВ съёмках, сняться в кино.

За информацией обращаться по телефонам:

  • Ольга +7(908)453-05-17
  • Кристина +7(914)076-44-87, +7(902)487-01-11

Метки: детская журналистика, недетские новости

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Мнения, комментарии (3)

marik, 2.04.2017 16:53
..а мне больше всего нравится покрой джинсов,где ширинка простите до колен,а с заднего плана,как будто в штаны "наложил"!И знаете многие парни носят такие,во забавно смотреть...
Птичка, 5.04.2017 12:38
Таня - эксперт? Ржунемогу! Папа проплатил наверное
Бывший Тани, 7.04.2017 18:18
Таня молодец, красавица, умница, денег полно. Эх, если бы не Наська... жили бы припеваючи...
Прости меня, Таня( Все мой маленький шемелянчик, на страшненьких только встает.

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