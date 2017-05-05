Инга Клокова: Для нас дело чести помочь старшему поколению

Главными преимуществами банковских продуктов для пенсионеров являются льготные условия по сравнению со стандартными для остальных групп населения. О том, какие программы для данной категории граждан предлагает Россельхозбанк, корреспондет ЕНВ выяснил у директора Приморского филиала Банка Инги Клоковой.

Инга Гайнулловна, сегодня банки активно развивают услуги для людей пенсионного возраста. Что предлагает Россельхозбанк для данной категории граждан?

Сегодня филиал Банка предоставляет пенсионерам целый комплекс банковских продуктов. Это возможность размещения вклада на специальных условиях, пластиковые карты с начислением процентов на остаток средств, возможность получения пенсий и пособий в отделениях Банка, а также специальные кредиты.

Расскажите, пожалуйста, подробнее об условиях получения займа для людей пенсионного возраста.

Если вы вышли на пенсию, но еще не достигли возраста 75 лет, вы можете подать заявку на получение кредита "Пенсионный". Процентная ставка по данному кредиту составляет от 11,5% годовых на срок до 1 года и от 15,50 % - на срок от 1 года до 7 лет, при условии, что срок возврата кредита наступит до исполнения заемщику 75 лет. Займ предоставляется на любые цели. Максимальная сумма кредита - до 500 тысяч рублей, размер суммы зависит от дохода самого пенсионера. Дополнительные комиссии по кредиту отсутствуют. Кроме того, клиент может досрочно погасить свой кредит без ограничений по суммам и срокам, а также без дополнительных комиссий.

Какие доходы пенсионера учитываются банком при определении размера кредита?

Мы рассматриваем различные источники доходов. Это могут быть пенсионные выплаты, в том числе досрочно назначенные по старости, за выслугу лет, по инвалидности и так далее. Для работающих пенсионеров учитываются доходы от предпринимательской деятельности и иной работы. Если дохода клиента недостаточно для получения необходимой суммы, то в качестве созаемщика по кредиту может выступить супруг или супруга основного заемщика.

А что филиал предлагает для того, чтобы сохранить и приумножить имеющиеся пенсионные накопления?

Россельхозбанк обладает широкой линейкой вкладов, в том числе включающую специальный продукт "Пенсионный Плюс". Условиями депозита предусмотрена возможность не только копить, но и тратить денежные средства. Минимальная сумма вклада составляет 500 рублей. Процентная ставка по вкладу - до 7% годовых, плюс капитализация, таким образом, реальный доход за год может быть еще больше. Спектр предложения Банка для пенсионеров постоянно пополняется. Так, недавно был запущен новый вклад "Пенсионный доход".

Ставки по другим вкладам в рублях, которые предлагает Россельхозбанк, на сегодняшний день составляют до 8,3 годовых. Средства наших вкладчиков надежно защищены: Россельхозбанк - Банк со 100% государственным капиталом, участник системы страхования вкладов.

Инга Гайнулловна, Вы говорили о выпуске пластиковых карт для пенсионеров с начислением процентов на остаток средств. Расскажите подробнее об этом продукте.

Для людей, получающих пенсии и пособия в Банке, есть специальное предложение - "Пенсионная карта". При ее оформлении на остаток средств на счете клиента ежемесячно начисляются доход в размере 7% годовых. При этом денежные поступления легко отследить с помощью услуги "СМС-сервис". Каждый раз при пополнении карты или снятии наличных средств на Ваш мобильный телефон будет приходить СМС-сообщение об изменениях по счету.

Пользоваться картами Россельхозбанка очень удобно. Приморский филиал Банка обладает развитой сетью банкоматов, включающую сеть банкоматов и платежных терминалов. Получение наличных в банкоматах Банка и оплата товаров в магазинах производятся без взимания комиссии. Снимать наличные средства без комиссии также можно в устройствах банков-партнеров: Промсвязьбанка, Альфа-Банка, Росбанка и Райффайзенбанка.