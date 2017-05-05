Cуд Южной Кореи поддержал импичмент президента страны Пак Кын Хе

Конституционный суд признал вину Пак Кын Хе в том, что она позволила своей близкой подруге и советнику Чхве Сун Силь влиять на государственную политику и покрывала ее коррупционную деятельность. За импичмент проголосовали все восемь судей единогласно, сообщает ЕНВ.

Парламент Южной Кореи объявил импичмент президенту 9 декабря. Президент была отстранена от своих обязанностей до момента, пока свое решение вынесет Конституционный суд.

Это решение означает, что Пак Кын Хе будет немедленно отстранена от власти и может быть подвергнута уголовному преследованию по обвинениям в коррупции.

Пак Кын Хе станет первым демократически избранным лидером Южной Кореи, который досрочно покидает свой пост. В течение ближайших 60 дней в Южной Корее должны пройти внеочередные президентские выборы.

Как пишет BBC, южнокорейские следователи заявили, что Пак Кын Хе вместе со своей со своей подругой и советником Чхве Сун Силь получала взятки за помощь вице-президенту компании Samsung Ли Чжэ Ёну в решении деловых вопросов.

Ранее прокуратура обвинила Чхве Сун Силь в том, что она незаконно заставляла крупный бизнес вносить многомиллионные пожертвования в два связанных с ней неправительственных фонда. 20 ноября Чхве Сун Силь были предъявлены официальные обвинения в злоупотреблении властью и превышении полномочий.

В соответствии с конституцией Южной Кореи, прокуратура не может предъявить уголовные обвинения действующему президенту, однако ведомство заявило о причастности Пак Кын Хе к коррупционному скандалу.

Пак Кын Хе обвиняется также в инициировании составления "черного списка" из 9473 деятелей культуры, критиковавших южнокорейское правительство.

Скандал вокруг Пак Кын Хе и Чхве Сун Силь разгорелся после того, как журналисты одного из кабельных каналов нашли в мусорном баке отеля планшет с секретными документами, среди которых были тексты речей президента. Позже она призналась, что в первые годы на посту советовалась со своей подругой Чхве Сун Силь при подготовке к выступлениям и в нарушение конституции допустила ее к секретным документам, и принесла извинения гражданам страны.

После этого по Южной Корее прокатилась волна протестов, участники которых требовали отставки главы государства. Демонстранты заявляли, что у Пак Кын Хе "нет даже базовых качеств для управления страной".