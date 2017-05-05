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Южная Корея

10 марта 2017, 17:40
Cуд Южной Кореи поддержал импичмент президента страны Пак Кын Хе

Cуд Южной Кореи поддержал импичмент президента страны Пак Кын Хе

За решение судьи проголосовали еденогласно

Конституционный суд признал вину Пак Кын Хе в том, что она позволила своей близкой подруге и советнику Чхве Сун Силь влиять на государственную политику и покрывала ее коррупционную деятельность. За импичмент проголосовали все восемь судей единогласно, сообщает ЕНВ.

Парламент Южной Кореи объявил импичмент президенту 9 декабря. Президент была отстранена от своих обязанностей до момента, пока свое решение вынесет Конституционный суд.  

Это решение означает, что Пак Кын Хе будет немедленно отстранена от власти и может быть подвергнута уголовному преследованию по обвинениям в коррупции.

Пак Кын Хе станет первым демократически избранным лидером Южной Кореи, который досрочно покидает свой пост. В течение ближайших 60 дней в Южной Корее должны пройти внеочередные президентские выборы.

Как пишет BBC, южнокорейские следователи заявили, что Пак Кын Хе вместе со своей со своей подругой и советником Чхве Сун Силь получала взятки за помощь вице-президенту компании Samsung Ли Чжэ Ёну в решении деловых вопросов.

Ранее прокуратура обвинила Чхве Сун Силь в том, что она незаконно заставляла крупный бизнес вносить многомиллионные пожертвования в два связанных с ней неправительственных фонда. 20 ноября Чхве Сун Силь были предъявлены официальные обвинения в злоупотреблении властью и превышении полномочий.

В соответствии с конституцией Южной Кореи, прокуратура не может предъявить уголовные обвинения действующему президенту, однако ведомство заявило о причастности Пак Кын Хе к коррупционному скандалу.

Пак Кын Хе обвиняется также в инициировании составления "черного списка" из 9473 деятелей культуры, критиковавших южнокорейское правительство.

Скандал вокруг Пак Кын Хе и Чхве Сун Силь разгорелся после того, как журналисты одного из кабельных каналов нашли в мусорном баке отеля планшет с секретными документами, среди которых были тексты речей президента. Позже она призналась, что в первые годы на посту советовалась со своей подругой Чхве Сун Силь при подготовке к выступлениям и в нарушение конституции допустила ее к секретным документам, и принесла извинения гражданам страны.

После этого по Южной Корее прокатилась волна протестов, участники которых требовали отставки главы государства. Демонстранты заявляли, что у Пак Кын Хе "нет даже базовых качеств для управления страной".

Метки: импичмент, коррупция

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