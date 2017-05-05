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Южная Корея

09 марта 2017, 12:50
глава МИД КНР Ван И

Китай предложил Северной Корее и США прийти к компромиссу

Нынешние ракетные испытания в КНДР совпали с проведением в Южной Корее крупномасштабных американо-южнокорейских военных учений

Китай предлагает Южной Корее пойти на прекращение пусков ракет и остановить развитие ядерной программы в обмен на приостановку военных учений со стороны США и Южной Кореи. Об этом заявил в среду глава МИД КНР Ван И на пресс-конференции в рамках 5-й сессии ВСНП 12-го созыва, сообщает ЕНВ.

Ван И напомнил, что в настоящее время на Корейском полуострове вновь нарастает напряженность. С одной стороны КНДР, не взирая на протест международного сообщества и нарушая соответствующие резолюции СБ ООН, настаивает на развитии своих ядерных и ракетных программ, с другой стороны США и РК проводят масштабные военные учения, увеличивая давление на КНДР.

"Наш приоритет сейчас - это отказаться от этих двух тенденций", -- добавил глава китайского внешнеполитического ведомства.

По словам Ван И, в качестве близкого соседа Корейского полуострова Китай также играет незаменимую роль в решении ядерного вопроса в регионе. Китай неуклонно придерживается цели денуклеаризации в регионе и настаивает на решении соответствующего вопроса мирным путем. В будущем Китай продолжит прилагать усилия для выведения процесса урегулирования ядерного вопроса на Корейском полуострове на путь переговоров.

"Китай предлагает как первый шаг, что КНДР могут приостановить свою ядерную активность и пуски ракет в обмен на приостановку учений США и Южной Кореи. Это приостановка в обмен на приостановку", — цитирует дипломата РИА "Новости".

По его мнению, это поможет уменьшить напряжение на Корейском полуострове.

Напомним, КНДР провела в понедельник пуски четырех ракет, предположительно, нового типа, три из которых упали в исключительной экономической зоне Японии. По данным министерства обороны Японии, ракеты достигли района в Японском море в 300-350 километрах к западу от полуострова Ога префектуры Акита. Материального ущерба от пусков зафиксировано не было. Ранее генеральный секретарь ООН осудил проведенные КНДР ракетные пуски, назвав их нарушением резолюций СБ ООН и угрозой региональной безопасности.

Метки: МИД КНР, учения

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