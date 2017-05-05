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Южная Корея

07 марта 2017, 18:20
США начали процесс развертывания передовой системы противоракетной обороны в Южной Корее

США начали процесс развертывания передовой системы противоракетной обороны в Южной Корее

Об этом заявили южнокорейские вооруженные силы и представители США

США начали процесс развертывания передовой системы противоракетной обороны в Южной Корее. Об этом во вторник заявили южнокорейские вооруженные силы и представители США на следующий день после того, как Северная Корея провела испытания четырех баллистических ракет в море недалеко от территориальных вод Японии, сообщает ЕНВ.

Сеул и Вашингтон заявили, что система является исключительно оборонительной и не представляет угрозы для других стран региона. Но Китай прямо высказался против этого, заявив, что против него могут быть применены мощные радары установленной системы.

"Развертывание может быть завершено в течение одного-двух месяцев, и оно может быть закончено уже в апреле", - заявили в министерстве обороны Республики Корея.

Транспортный самолет C-17 Globemaster III доставил первые элементы системы THAAD, включая две пусковые установки, которые будут переведены с авиабазы США в юго-восточный сельский уезд Сонджу, в 296 км к югу от Сеула, сообщил журналистам пресс-секретарь министерства обороны Мун Санг-Гюн. Оставшееся оборудование также будет доставлено в уезд Сонджу в скором времени.

В связи с учащением ядерных баллистических испытаний КНДР, было решено ускорить развёртывание THAAD, хотя ещё в июле 2016 года США и Республика Корея договорились разместить комплексы к концу 2017-го. В понедельник в Пхеньяне были произведены испытания четырех баллистических ракет, которые, как утверждают военные, являются модернизированными версиями ракет "Скад". Сам запуск, предполагает южнокорейское ведомство, произошёл в ответ на учения США и Южной Кореи.

 "Продолжающиеся провокационные действия Северной Кореи, в том числе, запуск в понедельник нескольких ракет только подтверждают благоразумие нашего прошлогоднего решения по развертыванию THAAD в Южной Корее", - заявил возглавляющий Тихоокеанское командование США Гарри Харрис. "Мы будем решительно выполнять наши союзнические обязательства перед Южной Кореей и будем готовы защищать себя, свою родину и наших союзников", - сказал он.

Однако, по мнению директора Центра социальных инноваций "Чёрный куб" Юрия Коломейцева, стороны корейского кризиса постоянно провоцируют друг друга, из-за чего внимание к проблеме полуострова неизменно трансформируется в военном бюджете сторон затяжного конфликта.

Батарея THAAD включает в себя шесть пусковых установок, установленных на грузовиках, 48 перехватчиков (по восемь на каждую пусковую установку), блок управления огнем и связи и радар AN / TPY-2.

"Своевременное развертывание системы THAAD Тихоокеанским командованием США и министром обороны дает моему командованию большую уверенность в поддержке, которую мы получим, когда мы попросим подкрепление или расширенные возможности", - заявил командующий ВВС США генерал Винсент К. Брукс в другом заявлении.

По словам командующего ВВС США генерала Винсента К. Брукса, развертывание THAAD поспособствует созданию многоуровневой системы противоракетной обороны и укрепит защиту союзников от ракетных угроз Северной Кореи.

Метки: ПВО, северокорейская угроза, ядерное оружие

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