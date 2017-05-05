Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Япония

02 марта 2017, 11:00
Японскому правительству удалось смягчить риторику Трампа

Японскому правительству удалось смягчить риторику Трампа

Дальневосточные политологи утверждают, что новый "виток улучшения" отношений между странами был предсказуем

В ходе обсуждения экономических соглашений между Японией и США японская сторона напомнила своим главным союзникам, что любой налог на импортные товары не должен нарушать правила Всемирной торговой организации. Об этом вчера, 1 марта 2017 года, заявил советник премьер-министра Японии Ёсутоши Нисимура, сообщает ЕНВ.

Также советник отметил, что Япония не исключает возможности заключения дополнительных двусторонних соглашений с Соединёнными Штатами, однако они не смогут начаться, пока США не урегулируют своё соглашение о торговле между странами Северной Америки.

"Мы не хотим, чтобы какие-то налоговые преграды нарушали правила ВТО, включая налоговую систему, направленную на стимулирование экспорта", - отметил господин Нисимура. Также он добавил: "Наша позиция заключается в том, что правила ВТО и многосторонность отношений имеют исключительную важность".

СиндзоАбэ и президент США Дональд Трамп договорились в прошлом месяце о создании новой основы для экономического диалога, целью которой будет обсуждение вопросов торговли и инвестиций в инфраструктуру обеих стран.

Некоторые японские политики обеспокоены протекционистским настроем власт ей США и боятся возвращения системы взаимоотношений 1980-х годов. Поводом для такого рода беспокойств стала критика Трампом масштабов импорта японских автомобилей в США.

После встречи на высшем уровне с Абэ Трамп смягчил свою риторику о Японии. Япония надеется избежать торговых трений, напоминая Трампу о том, что мировые торговые отношения изменились, сказал Нисимура.

Отметим, что в настоящее время японские автопроизводители имеют в собственности автозаводы на территории США, что входит в противоречие с обещаниями Трампа о создании рабочих мест в США.

"Нельзя забывать, что часть американского общества всё-таки поддерживает не только Обаму и Клинтон, но и их антироссийскую риторику, - комментирует ситуацию ведущий политолог Приморья Наталья Коломейцева. – Таким образом, став президентом, Трамп волей-неволей оказался заложником собственных рейтингов, ему попросту необходимо подстраиваться и под избирателей, и под американские правящие круги", - отметила эксперт.

Как отметил директор Центра социальных инноваций "Чёрный куб" Юрий Коломейцев, президент США не может "по щелчку пальцев" изменить курс внешней политики, в том числе, в отношении Российской Федерации. "Необходимо понимать, что американская правящая элита представлена в США очень широко – транснациональными корпорациями, влиятельными лоббистами, ведущими партиями, двухпалатным конгрессом, без санкции которого, президент не может ничего", - подчеркнул глава политологической организации.

Метки: ВТО, США

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Синдзо Абэ намерен приехать во Владивосток с визитом в этом годуСиндзо Абэ намерен приехать во Владивосток с визитом в этом году
02 мая 2017, 09:00
Как и в прошлом году, премьер-министр посетит Восточный экономический форум
Кисида пообещал бывшим жителям Курил решить вопрос организации чартеровКисида пообещал бывшим жителям Курил решить вопрос организации чартеров
24 апреля 2017, 15:00
Авиарейсы хотят организовать таким образом, чтобы необходимости проходить таможенные процедуры в России
Исследовательская комиссия представила предложения об отречении японского императора АкихитоИсследовательская комиссия представила предложения об отречении японского императора Акихито
22 апреля 2017, 15:40
Японский император решил отречься от престола ещё в августе 2016 года

Последние новости

Бывший сотрудник подразделения СК в Приморье приговорен к 9 годам колонииБывший сотрудник подразделения СК в Приморье приговорен к 9 годам колонии
сегодня, 09:00
Приговор вынесен заочно, так как в ходе судебного следствия, находившийся под домашним арестом фигурант скрылся
Структура Абрамовича покупает у "ЕВРАЗа" Находкинский портСтруктура Абрамовича покупает у "ЕВРАЗа" Находкинский порт
сегодня, 00:20
Доходы от сделки будут, в том числе, направлены на снижение долга компании и улучшение ее финансового состояния
В Приморье будет создан один из крупнейших в мире логистических центров гелияВ Приморье будет создан один из крупнейших в мире логистических центров гелия
сегодня, 00:00
Производственная мощность центра составит 60 млн. нм/год в пересчете на газообразный гелий

От первого лица

Инга Клокова: Мы выдадим столько кредитов на посевную, сколько будет нужно региону
20.04.2017 14:00
Инга Клокова: Мы выдадим столько кредитов на посевную, сколько будет нужно региону
13.04.2017 15:40
Александр Ивашкин: Вместо инвестиционной среды создали "инвестиционный понедельник"
03.04.2017 12:40
Владимир Закурко: Посмотрите, что берете, чтобы не получить гектар с "наследством"

Самые популярные

Горячие обсуждения

24.04.2017 19:30
KFC выходит на Дальний Восток 1
25.04.2017 15:30
Северная Корея провела крупнейшие артиллерийские учения 1
27.04.2017 14:10
Путешествия в Северную Корею из Приморья находятся на грани срыва 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+