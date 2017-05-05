Японскому правительству удалось смягчить риторику Трампа

В ходе обсуждения экономических соглашений между Японией и США японская сторона напомнила своим главным союзникам, что любой налог на импортные товары не должен нарушать правила Всемирной торговой организации. Об этом вчера, 1 марта 2017 года, заявил советник премьер-министра Японии Ёсутоши Нисимура, сообщает ЕНВ.

Также советник отметил, что Япония не исключает возможности заключения дополнительных двусторонних соглашений с Соединёнными Штатами, однако они не смогут начаться, пока США не урегулируют своё соглашение о торговле между странами Северной Америки.

"Мы не хотим, чтобы какие-то налоговые преграды нарушали правила ВТО, включая налоговую систему, направленную на стимулирование экспорта", - отметил господин Нисимура. Также он добавил: "Наша позиция заключается в том, что правила ВТО и многосторонность отношений имеют исключительную важность".

СиндзоАбэ и президент США Дональд Трамп договорились в прошлом месяце о создании новой основы для экономического диалога, целью которой будет обсуждение вопросов торговли и инвестиций в инфраструктуру обеих стран.

Некоторые японские политики обеспокоены протекционистским настроем власт ей США и боятся возвращения системы взаимоотношений 1980-х годов. Поводом для такого рода беспокойств стала критика Трампом масштабов импорта японских автомобилей в США.

После встречи на высшем уровне с Абэ Трамп смягчил свою риторику о Японии. Япония надеется избежать торговых трений, напоминая Трампу о том, что мировые торговые отношения изменились, сказал Нисимура.

Отметим, что в настоящее время японские автопроизводители имеют в собственности автозаводы на территории США, что входит в противоречие с обещаниями Трампа о создании рабочих мест в США.

"Нельзя забывать, что часть американского общества всё-таки поддерживает не только Обаму и Клинтон, но и их антироссийскую риторику, - комментирует ситуацию ведущий политолог Приморья Наталья Коломейцева. – Таким образом, став президентом, Трамп волей-неволей оказался заложником собственных рейтингов, ему попросту необходимо подстраиваться и под избирателей, и под американские правящие круги", - отметила эксперт.

Как отметил директор Центра социальных инноваций "Чёрный куб" Юрий Коломейцев, президент США не может "по щелчку пальцев" изменить курс внешней политики, в том числе, в отношении Российской Федерации. "Необходимо понимать, что американская правящая элита представлена в США очень широко – транснациональными корпорациями, влиятельными лоббистами, ведущими партиями, двухпалатным конгрессом, без санкции которого, президент не может ничего", - подчеркнул глава политологической организации.